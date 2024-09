Paralympics 2024 im Überblick Die Paralympics-Splitter von heute Stand: 05.09.2024 15:41 Uhr

Markus Rehm musste seine Siegerehrung verschieben - er hatte "sehr lange und sehr intensiv" gefeiert. Ukrainische Athleten erleben ein emotionales Wiedersehen. Die Paralympics-Splitter von Donnerstag, 5. September.

"Intensiv gefeiert" - Rehm muss Siegerehrung verschieben

Eine lange Partynacht hat zu einer fast einstündigen Verschiebung der Medaillenzeremonie von Paralympics-Seriensieger Markus Rehm geführt. "Die Siegerehrung musste verschoben werden, weil ich leider ein bisschen zu spät dran war. Wir haben sehr, sehr gut gefeiert gestern Abend. Damit meine ich, sehr lange und sehr intensiv. Deswegen musste ich heute Morgen leider etwas später ankommen", sagte der 36-Jährige, der sich mit einer Weite von 8,13 Metern vor Derek Loccident und Jarryd Wallace durchgesetzt hatte. "Ich bekam Anrufe: Wo bist du denn? Das ist mir noch nie passiert - der Verkehr in Paris war leider auch so wild wie die Feier."

Rehm holte in Paris seine insgesamt fünfte paralympische Goldmedaille. Die beiden US-Amerikaner waren pünktlich da, mussten sich aber gedulden. "Die Jungs haben es mir zum Glück nicht böse genommen. Sie waren sehr entspannt und meinten, ich habe alles richtig gemacht, dass man eine Goldmedaille genau so feiern sollte", sagte Rehm. Schon am Abend nach seinem Triumph hatte der Weltrekordhalter eine ausgiebige Party im Deutschen Haus angekündigt.

Ukrainische Athleten sehen Lehrerin aus Waisenhaus wieder

Emotionales Wiedersehen für vier ukrainische Athleten bei den Paralympics: Die Badminton-Spieler Oksana Kozyna und Oleksandr Chrykov, Schwimmer Anton Kol und Diskuswerferin Zoia Ovsii sind alle im selben Waisenhaus in Dnipro aufgewachsen - in Paris bekamen sie Besuch von ihrer ehemaligen Lehrerin Svitlana Shabalina. "Ich habe sie erst gar nicht erkannt", sagte Kozyna. "Aber dann war ich so überrascht und glücklich, sie zu sehen. Svitlana war wie eine Mutter für mich. Sie ist einer der Gründe, wieso ich heute hier bin und Teil dieses großartigen Events zu sein."

Für Shabalina, die mittlerweile in Schweden lebt, war das Wiedersehen sehr emotional. "Ich habe sowas noch nie gefühlt", sagte sie. "Ich bin so überwältigt und stolz auf die vier."