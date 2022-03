Paralympics | Peking

Deutschland Siebter im Medaillenspiegel bei den Paralympics

Stand: 13.03.2022, 08:04 Uhr

Das deutsche Team hat bei den Winter-Paralympics in Peking Platz sieben im Medaillenspiegel erreicht: 19 Medaillen, exakt so viele sammelte das Team auch in Pyeongchang vor vier Jahren. An der Spitze thront mit großem Vorsprung Gastgeber China.