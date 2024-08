Volleyball Spektakel bei den Frauen - USA ringen Brasilien nieder Stand: 08.08.2024 18:36 Uhr

Volleyball der Extraklasse - das bekamen die Fans beim Halbfinale zwischen den USA und Brasilien zu sehen. Mit dem besseren Ende für den Olympiasieger von 2021. Die US-Girls gewannen mit 3:2 (25:23, 18:25, 25:15, 23:25, 15:11).

Die neutralen Zuschauer in der Arena Süd, welche die beiden Teams im Turnierverlauf noch nicht hatten spielen sehen, rieben sich die Augen, als sie die ersten Ballwechsel zu sehen bekamen. Es ging höchst spektakulär und regelrecht akrobatisch zu, was die USA und Brasilien in die Halle zauberten. Ein spektakulärer Ballwechsel folgte dem nächsten - höchstes Niveau.

Eigentlich aber auch kein Wunder: Während Brasilien im gesamten Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz abgegeben hatte, konnte sich die USA - Olympiasieger 2021 - nach einer frühen Niederlage gegen China in der Gruppenphase (2:3) ebenfalls enorm steigern und gewann sein Viertelfinale gegen die starken Polinnen zum Beispiel ungefährdet mit 3:0. Brasilien hatte sich in der Runde der letzten Acht mit dem gleichen Ergebnis gegen die Dominikanische Republik durchgesetzt.

Aufschläge, Annahme, Blocks - tolles Niveau

Und nun also die beiden gegeneinander. Die USA begann stark, ging im ersten Satz in Führung, gab diese wieder ab, um am Ende mit 25:23 dann doch zu triumphieren. Kathy Plummer und Avery Skinner auf Seiten der USA und Ana Cristina Menezes bei Brasilien erwiesen sich als beste Angreiferinnen - wobei das brasilianische Spiel weitaus flexibler aussah. Bei den Frauen vom Zuckerhut waren quasi alle Spielerinnen beim Punktesammeln mit dabei, während sich bei den US-Girls fast alles auf Plummer und Skinner konzentrierte.

Im zweiten Satz setzte sich das variablere Spiel der Brasilianerinnen früh durch. Über 14:9 und 23:16 landete der Durchgang mit 25:18 bei den Südamerikanerinnen. Vieles hing nun an der Qualität der Aufschläge. Und genau hier stabilisierten sich die US-Frauen im 3. Durchgang erheblich. Setzten ihre Gegnerinnen mit langen, harten Bällen gut unter Druck. Gleichzeitig funktionierte der brasilianische Block nicht mehr so, wie noch in den ersten beiden Sätzen. Die USA holte sich den Satz deutlich mit 25:15.

Brasilien kämpft - und holt sich Satz vier

Der so überaus deutlich gewonnene dritte Satz machte etwas mit den Teams. Während die US-Girls in ihren Aktionen immer sicherer wurden, unterliefen den Brasilianerinnen zunehmend kleine Unsicherheiten. Zumindest zu Beginn des Satzes, der die Amerikanerinnen mit 4:2 vorn sah. Brasilien kann aber kämpfen. Das bewiesen die Spielerinnen in Gelb im Anschluss, als sie begannen, sich jeden einzelnen Punkt hart zu erarbeiten. Mit ihrer Energie beeindruckten sie auch ihre Gegnerinnen und gingen mit 19:16 in Führung. Diesen Vorsprung ließen sie sich nicht mehr nehmen, gewannen den Durchgang mit 25:23. Es musste ein Entscheidungssatz her.

Dieser entwickelte sich dramatisch. Brasilien startete mit leichten Vorteilen, ging mit 5:3 in Führung. Extrem lange Ballwechsel sorgten nun für regelrechte Jubelstürme auf den Tribünen - und die USA glich aus zum 6:6. Über 8:8 schafften die USA zwei kleine Breaks zum 11:8 und dann zum 12:8. Das Finale war für die US-Girls zum Greifen nah. Und sie erreichten es, weil der Satz mit 15:11 an ihre Seite ging.