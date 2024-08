Fußball der Frauen Sieg gegen Spanien - Brasilien im Olympia-Finale Stand: 06.08.2024 23:32 Uhr

In einem überraschend einseitigen Halbfinale hat Brasilien die spanischen Weltmeister-Frauen deutlich mit 4:2 (2:0) besiegt und trifft im Finale auf die USA. Spanien wird es mit Deutschland im Spiel um Bronze zu tun bekommen.

In der Gruppenphase hatten sich die beiden Teams schon einmal gegenüber gestanden - Spanien gewann mit 2:0, auch weil Brasiliens "ewige" Marta nach einem rüden Foul mit Roter Karte vom Platz gestellt worden war. Ihr Kung-Fu-Tritt gegen Olga Cardona brachte ihr eine Zwei-Spiele-Sperre ein - was bedeutete: Die 38-Jährige musste nach ihrer Pause im Viertelfinale auch im Halbfinalspiel ihres Teams zuschauen.

Slapstick-Eigentor zum 1:0

Ohne ihre Anführerin zeigte sich Brasilien gegen den Weltmeister aber mutig und zielstrebig. Und profitierte früh von einem Slapstick-Eigentor der Spanierinnen. In der 6. Minute wollte Torhüterin Cata Coll den Ball weit abschlagen, traf aber ihre acht Meter vor dem Tor stehende Verteidigerin Irene Paredes, von deren Körper der Ball zum brasilianischen 1:0 über die Linie flog.

Spanien war geschockt. Und ein wenig von der Rolle. In der 10. Minute beinahe das 2:0: Coll wehrte einen eher harmlosen Schuss nach vorn ab - Portilho zog direkt ab - aber übers Tor. In der 37. Minute die nächste Großchance für die Frauen vom Zuckerhut: Priscila war nach einem langen Pass frei durch, schoss frei vor Coll aber flach links am Tor vorbei. Das 2:0 fiel aber noch vor der Pause: Yasmim spielte von links einen herrlichen Ball hinter die spanische Kette - Portilho brauchte am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinzuhalten und es stand 2:0 (45.).

Brasilien mit Marta im Finale, Spanien gegen DFB-Frauen

Spanien wirkte fahrig - das änderte sich auch im zweiten Abschnitt nicht. Brasilien wirkte zielstrebiger und hatte die viel besseren Torchancen. In der 72. Minute nutzte Adriana endlich eine davon - sie traf per Kopf im Nachsetzen zum 3:0. Es war die Entscheidung in einem überraschend einseitigen Spiel. Das spanische Ehrentor durch Salma Paralluelo (85.) kam zu spät. Zumal Kerolim in der ersten Minute der Nachspielzeit auch noch das vierte brasilianische Tor gelang. Damit war aber noch immer nicht Schluss - es wurden 15 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und das ermöglichte Paralluelo wenigstens noch einen persönlichen Erfolg - sie verkürzte mit ihrem zweiten Treffer des Abend s auf 2:4 (90.+12).

Brasilien wird im Finale auf die USA treffen. Mit Marta, die dann wieder spielberechtigt ist. Spanien wird es im Bronzeduell mit den deutschen Frauen zu tun bekommen.