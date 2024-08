Ringen Paruszewski chancenlos in der Hoffnungsrunde Stand: 09.08.2024 11:29 Uhr

Ringerin Sandra Paruszewski hat ihre Chance auf Bronze nicht nutzen können. Gegen die Brasilianerin Giullia Penalber stand sie in der Hoffnungsrunde auf verlorenem Posten.

Paruszewski, die zuvor in ihrem ersten Kampf chancenlos gegen Gold-Favoritin Anastasia Nichita deutlich verloren hatte, bekam eine zweite Chance in der Hoffnungsrunde, weil Nichita anschließend in die Finalkämpfe eingezogen war.

Gegen die Brasilianerin Penalber, die Paruszewski zuletzt mehrfach bezwungen hat, kassierte die 30-Jährige zunächst mal eine Strafe wegen Inaktivität. Anschließend ließ sich die Deutsche von der Brasilianerin mit einem Angriff überraschen und konnte nur mit Mühe und Not eine Schulter-Niederlage verhindern. Die Brasilianerin lag nun aber dennoch klar in Führung. Und ließ sich die Führung auch nicht mehr nehmen. Resultat am Ende: 7:0 für Penalber. Sandra Paruszewski war ausgeschieden.

Warten auf Niemisch

Am späteren Vormittag wird noch Luisa Niemisch auf die Matte treten. Die Kämpferin aus Weingarten, die in Freiburg lebt und am dortigen Olympiastützpunkt trainiert, ist die stärkste deutsche Ringerin der letzten Jahre. Im Frühjahr gewann sie in Bukarest ihre dritte EM-Medaille nacheinander. Schon 2022 hatte Niemesch Silber gewonnen, 2023 holte sie Bronze. Das umjubelte Ticket für die Olympischen Spiele in Paris hatte sie sich mit Platz fünf bei der WM im vergangenen Jahr gesichert.

Die großen Erfolge von Luisa Niemesch, die seit zehn Jahren in Freiburg lebt und am dortigen Olympia-Stützpunkt mit den stärksten Ringerinnen im Südwesten trainiert, sind nicht selbstverständlich. Schließlich führt sie ein anstrengendes "Doppelleben" zwischen Spitzensport und Beruf. Nach ihrem BWL-Studium entschied sich die Kämpferin für den Einstieg als Steuer-Assistentin in einer Freiburger Kanzlei. Das heißt: Training morgens, danach an den Schreibtisch, am späten Nachmittag folgt die zweite Trainingseinheit. "Das ist manchmal schon eine große Herausforderung", beschreibt Luisa ihren stressigen Arbeitsalltag.