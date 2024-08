Olympia 2024 in Paris Ordentliche erste Runde für die Golfer Schmid und Jäger Stand: 01.08.2024 19:26 Uhr

Golfer Matthias Schmid ist am Donnerstag (01.08.2024) mit einer soliden Runde ins olympische Turnier gestartet. Auf dem 18-Loch-Kurs blieb der 26-Jährige mit 68 Schlägen drei unter Par. Stephan Jäger brauchte auf dem Kurs drei Schläge mehr.

Das Ranking weist für den Regensburger Schmid als Zwischenstand Rang 14 aus, der Münchner Jäger ist 42. Topfavorit auf den Olympia-Sieg ist der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA). Er startete mit einer 67er-Runde und ist Sechster. Tages-Bester war der Japaner Hideki Matsuyama, der acht Schläge unter Par blieb und das Feld mit 63 Schlägen anführt.

Der Wettbewerb der Golfer auf der Anlage Le Golf National in Guyancourt bei Versailles geht über vier Runden, die Entscheidung fällt am Sonntag (04.08.2024). 60 Golfer sind bei den Olympischen Spielen am Start. Der Wettbewerb der Frauen beginnt am Mittwoch (07.08.2024). Die Golfer sind seit 2016 wieder im olympischen Programm vertreten.