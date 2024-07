Auftakt beim Rugby Australien und Frankreich starten mit klaren Siegen Stand: 28.07.2024 17:30 Uhr

Zum Auftakt des 7er-Rugby-Turniers der Frauen bei den Olympischen Spielen sind Rekordweltmeister Australien und Gastgeber Frankreich am Sonntag (28.07.2024) mit klaren Siegen gestartet.

Australien gab sich im ersten Spiel in Gruppe B gegen Südafrika keine Blöße und gewann souverän mit 34:5 (24:0). Bezeichnend für die Dominanz: Erst kurz vor Schluss gelangen Südafrika die einzigen eigenen Punkte.

Eine starke Aufholjagd lieferte Großbritannien. Gegen Olympia-Debütant Irland lag das Team von Allan Temple-Jones zur Halbzeit noch hinten (7:12), trumpfte in den zweiten sieben Minuten dann aber groß auf und drehte die Partie noch (21:12.).

Gruppe C: Hohe Siege für Frankreich und die USA

Auch Gastgeber Frankreich feierte einen Auftakt nach Maß. Der Silbermedaillengewinner von Tokio um Star-Spielerin Anne-Cécile Ciofani wurde seiner Favoritenrolle gegen Brasilien beim 26:0 (14:0) absolut gerecht. Zuvor hatte bereits die USA in Gruppe C deutlich gegen Japan mit 36:0 (22:7) gewonnen.

In Gruppe A stehen sich ab 17.30 Uhr Fidschi und Kanada sowie Titelverteidiger Neuseeland und China gegenüber.

Finale am Dienstag in Paris

Gespielt wird das 7er-Rugby-Turnier in Paris in drei Vierergruppen. Die beiden Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppendritten erreichen das Viertelfinale. Das komplette Viertelfinale wird nach den letzten Gruppenspielen bereits am Montagabend ausgetragen. Halbfinale und Endspiel folgen dann am Dienstag.

Das olympische Turnier der Rugby-Männer hatte am Sonntag (27.07.2024) Gastgeber Frankreich gewonnen. Das Team um Superstar Antoine Dupont gewann gegen Seriensieger Fidschi mit 28:7. Bronze ging an Südafrika.