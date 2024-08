Kanu Sprint bei Olympia Rößeling bleibt die Hoffnung aufs Viertelfinale Stand: 07.08.2024 09:46 Uhr

Rennkanutin Enja Rößeling hat bei ihrer unverhofften Olympia-Premiere im Kajak-Einer den direkten Einzug ins Halbfinale trotz einer soliden Leistung verpasst.

Die 22-Jährige beendete ihren Vorlauf am Mittwoch (07.08.2024) als Fünfte nach 1:56,88 Minuten. Da nur die zwei schnellsten Athletinnen der sechs Vorläufe direkt ins Halbfinale kommen, muss die Deutsche am Mittag um 13.30 Uhr (im Sportschau-Livestream) noch einmal im Viertelfinale ran.

Für Rößeling war der Traum von Olympia erst vor wenigen Wochen wahr geworden. Die für die KG Essen startende ehemalige deutsche Meisterin profitierte von der Rückgabe eines Quotenplatzes durch Belarus.

Bei ihrer Premiere unter den fünf Ringen konnte sie erwartungsgemäß nicht um die vorderen Plätze mitfahren. Allen voran Weltrekordhalterin Aimee Fisher aus Neuseeland diktierte von Beginn an das Tempo. Auf den ersten 200 Meter konnte Rößeling noch mithalten, fiel dann aber deutlich zurück.

Brendel will es noch einmal wissen

Neben Rößeling steigen am Mittwoch auch Anton Winkel und Jakob Thordsen im Kajak-Einer (ab 10.50 Uhr im Livestream) und Canadier-Spezialist Sebastian Brendel (12.20 Uhr im Livestream) ins Boot. Vor allem Brendel startet mit großen Erwartungen in seine wohl letzten Sommerspiele. 2012 in London und 2016 in Rio krönte er sich im Einer zum Olympiasieger. In Rio gewann er zudem Gold im Zweier.

2021 in Tokio verliefen die Spiele für ihn etwas weniger erfolgreich: Nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Zweier schied Brendel über seine Paradestrecke über 1.000 Meter im Einer im Halbfinale aus. " Wenn ich es schaffe, nochmal eine Medaille zu gewinnen, wäre das ein absolutes Highlight ", hatte der Potsdamer im Vorfeld angekündigt.

Deutsche Kanuten unterstreichen Medaillenambitionen

Bereits am Dienstag hatten die deutschen Kanuten ihre Medaillenjagd mit starken Leistungen eröffnet. Der Kajak-Vierer der Männer erreichte in olympischer Rekordzeit das Halbfinale, der Vierer der Frauen unterstrich mit Bestzeit im Vorlauf ebenfalls seine Ambitionen und steht bereits im Finale. Auch die Kajak-Zweier der Männer und Frauen zogen ohne Probleme ins Halbfinale ein.

Peter Kretschmer und Tim Hecker mussten im Canadier-Zweier nach einem schwachen ersten Rennen zwar etwas zittern, machten nach einer Leistungssteigerung aber ebenfalls die Vorschlussrunde in gewohnt souveräner Manier klar. Lisa Jahn und Hedi Kliemke scheiterten dagegen. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat laut Sportdirektor Jens Kahl als Ziel " immer 50 Prozent der Medaillen " ausgegeben.