Olympia-Dressur Werth und Wendy - ein goldenes Experiment

In nicht einmal acht Monaten ist aus der Dressurreiterin Isabell Werth und dem jungen Pferd Wendy de Fontaine ein goldenes Gespann geworden. Zusammen führte die beiden ein Skandal.

Isabell Werth warf ihre Faust durch die Luft, dann tätschelte sie die gerade einmal zehnjährige Rappstute Wendy de Fontaine im Dressur-Viereck von Versailles. Der Dank gebührte ihrem Pferd, das ihr diesen wunderbaren Olympia-Nachmittag in der beeindruckenden Kulisse und einen Eintrag in die Geschichtsbücher überhaupt erst ermöglicht hat.

Erst seit Januar 2024 sind die beiden ein Team. Die Geschichte von Werth und Wendy ist daher die eines unglaublich schnellen Zusammenwachsens, vielleicht sogar die des schnellsten Zusammenwachsens im eigentlich so komplexen Weltklasse-Dressursport. Zumindest wenn es um den Erfolg, das am Samstag (03.08.2024) nun erreichte Olympia-Gold, geht. Gemeinsam mit Jessica von Bredow-Werndl und Frederic Wandres siegten Werth und Wendy, die deutsche Dressur-Équipe verwies Dänemark mit einem Mini-Vorsprung auf den Silberrang. Werth ist nun Deutschlands Rekord-Olympionikin.

Werth: "Diese Entwicklung ist schon besonders"

"Ein Traum" sei die Stute, sagt Isabell Werth: "Es hat sofort klick gemacht." Da fragt man sich: Wie kann es so schnell ‚klick‘ machen und gleich so gut funktionieren? Ist das dann Liebe auf den ersten Blick?

So würde es Werth in all ihrer Zurückhaltung nicht bezeichnen, aber sie sagt auch: "Es ist schon sehr besonders; diese Entwicklung in der Zeit: Ich habe es ja erhofft. Wir sind nicht umsonst so Feuer und Flamme gewesen, sie im Januar zu übernehmen. Dass das sich dann tatsächlich so entwickelt, ist natürlich ein Geschenk."

Von Tag zu Tag Verbesserungen

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, würden andere sagen. Unmittelbar vor den Olympischen Spielen war der volle Fokus auf Wendy aber durchaus ein Experiment. Schon jetzt präsentiert sich die Stute im Viereck aber äußerst souverän. Von Tag zu Tag lernten sie beide dazu, so registriert es Werth - und sie werden dabei auch ein Stück stärker, das zeigt schon die verbesserte Leistung beim Mannschafts-Gold im Vergleich zur "Qualifikation", dem Grand Prix, spricht aber dafür.

Natürlich gibt es da noch kleinere Fehler, auch umgeknickt ist Wendy kurz vor dem Ende, aber gerade die Piaffe, diese trabartige Bewegung auf der Stelle zum Abschluss des Grand Prix Special, eine Spezialität von Werth, war unerreicht an diesem Samstag. "Die Stute ist fantastisch, entwickelt sich jeden Tag weiter. Und das ist das, was ich genieße" , sagte Werth. Sie ist noch jung, hat noch Jahre, um dazuzulernen. Gut und gerne zwei Mal könnte das Gespann noch an Olympischen Sommerspielen teilnehmen - wenn Werth denn so lang weiterreiten will.

Helgstrand-Sperre führt zu Werth und Wendy zusammen

Zu ihr gekommen ist die 55-Jährige aufgrund eines Skandals. Im vergangenen November hatte der dänische Sender TV2 Aufnahmen aus dem Handelsstall des dänischen Reiters Andreas Helgstrand ausgestrahlt.

Gezeigt wurden unter anderem Pferde mit offenen Wunden vom Sporeneinsatz und Striemen von Gerten sowie aggressives Reiten. Helgstrand, der auf den Bildern nicht zu sehen war, zeigte sich in einer offiziellen Stellungnahme "geschockt". Und wurde trotzdem für Olympia gesperrt.

Nur deshalb konnte Werths Mäzenin Madeleine Winter-Schulze Anteile an Helgstrands Wendy erwerben. Und mit der Stute schaffte die Reiterin nach einet Zitterpartie auf den letzten Drücker durch eine starke Vorstellung beim CHIO in Aachen die Olympia-Qualifikation. Knapp 90 Punkte erreichten die beiden in der Kür.

Werth verteidigt Helgstrands Handelsstall

Werth selbst hatte sich übrigens beim Reit-Magazin St. Georg dazu geäußert: "Ich bin mehrere Male dort gewesen und ich habe keine schlechten Bilder und keine irgendwie diskutablen Situationen erlebt. Ich glaube, es ist ganz wichtig – das habe ich auch schon vorher gesagt –, dass wir das ganz differenziert betrachten" , sagte sie.

"Es bedeutet nicht, dass dort jeden Tag und alle Reiter so reiten, wie wir das dort auf dem Video gesehen haben. [...] Alle Pferde, die wir im Stall haben, selbst Pferde von Kunden, auch für Mädchen zu reiten, sind wirklich tolle Pferde und sind weder mit Blessuren noch mit irgendwelchen, ich sage mal reiterlichen Mankos angekommen.“

Bredow-Werndl/Dalera und Werth/Wendy - zwei ungleiche Pärchen

Olympia-Gold ist nun der vorläufige Höhepunkt der gemeinsamen Reise von Werth und Wendy - vermutlich war dieses Pferd das bisher größte Olympia-Wagnis der Rekord-Olympionikin bei ihren siebten Spielen. Die zwei großen deutschen Medaillenkandidatinnen im Sonntag im Einzel sind daher nun zwei ungleiche Pärchen.

Während Bredow-Werndl und ihre Dalera über Jahre wuchsen, mit manchen Tiefen zu Beginn und den mittlerweile so vielen Höhen, sich der Weltspitze näherte, Teil dieser wurden und sie dann bestimmten, haben Werth und Wendy bislang noch gar keine großen Tiefen zusammen erlebt.