Die vielen Wintersportfans freuen sich auf spannende Livereportagen im TV, Radio und im Web. Wir werden sehr umfangreich, emotional, analytisch und kompetent über die Wettbewerbe berichten.

Zentrale in Mainz

Es gilt den Spagat zu schaffen zwischen kritischer und hintergründiger Schilderung der Rahmenbedingungen und spannender Berichterstattung über den Sport. Gleichzeitig haben wir auch die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeitenden im Fokus. ARD und ZDF haben sich gemeinsam entschieden, die große Mehrheit des Olympia-Teams in Deutschland zu lassen.

Die meisten Kolleginnen und Kollegen werden im nationalen ARD/ZDF-Sendezentrum in Mainz arbeiten. Hier präsentieren die beiden Moderatorinnen aus dem Olympia-Studio von ARD und ZDF die Sendungen, an ihrer Seite die Expertinnen und Experten. Auch der Großteil der Live-Reporter für TV und Radio kommentiert von hier. Zur Mannschaft in der Olympiazentrale zählen außerdem Redakteure, Regisseure, Storymacher und das Team aus Produktion und Technik.

Schlagkräftiges Team in Peking

Für unseren journalistischen Anspruch ist unser kleines, sehr schlagkräftiges Team vor Ort in Peking von großer Bedeutung. Dieses wird eigene Eindrücke, Informationen, ungefilterte Einschätzungen und interessante Interviews liefern: Hintergründig, kritisch, mit eigener Haltung.