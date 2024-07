Volleyball bei Olympia Italien, Polen und USA feiern Auftaktsiege in Paris Stand: 27.07.2024 22:47 Uhr

Ein Tag vier Spiele: Die Gruppen A und B haben am Samstag das olympische Volleyballturnier eröffnet. Neben der deutschen Mannschaft konnten sich auch die Favoriten und Mitfavoriten aus Italien, Polen und den USA über einen gelungenen Turnierstart freuen.

Die amtierenden Weltmeister aus Italien mussten sich zwar durchaus strecken, um sich den ersten Turniersieg zu sichern, taten dies am Ende allerdings dennoch recht souverän. Mit 3:1 (25:23; 25:23; 18:25; 25:21) gewannen die Italiener ihr über weite Strecken umkämpftes Auftaktspiel gegen Brasilien. Ein Sieg, dank dem sie - quasi nebenbei - in der Weltrangliste auf Rang zwei vorrücken.

Spiel der Läufe zwischen Italien und Brasilien

Der Start allerdings gehörte am Freitag den Brasilianern: Die sehr erfahreneren Südamerikaner gingen gegen die sehr jungen Italiener im ersten Satz früh mit 4:1 in Führung. Erst beim Stand von 6:10 aus ihrer Sicht kamen ihre europäischen Konkurrenten besser ins Spiel und legten einen Lauf aufs Parkett, der die Grundlage für das spätere 25:23 und den ersten italienischen Satzgewinn wurde.

Auch der folgende Spielverlauf war geprägt von Läufen und deren Wirkung: Im zweiten Satz legte Italien einen 5:1-Blitzstart hin, der sich in einem spannenden Satz als wertvoll erwies und Italien ein 27:25 zum 2:0 bescherte. Der dritte Satz wiederum war von Start bis Ende von nun erstarkten Brasilianern geprägt. Mit einem insgesamt ungefährdeten 25:18 verkürzten sie angeführt von Darlan de Souza (25 Punkte) auf 1:2 nach Sätzen.

Auch im vierten und letzten Abschnitt boten die Brasilianer Italien durchgehend Paroli. Während Letztgenannte das Spiel am Netz dominierten (13:4 Blocks), überzeugte Brasilien mit Effizienz in den Angriffsschlägen. Reichen sollte dies am Ende nicht: Mit 25:12 gewann Italien den vierten Satz und somit auch das Auftaktspiel der Gruppe B.

Polen ohne Probleme gegen Ägypten

Auch im zweiten Spiel der Gruppe B gab es einen Favoritensieg: Mit 3:1 (25:21; 25:19; 25:13) und ohne große Schwierigkeiten gewann die polnische Nationalmannschaft gegen Ägypten. Insgesamt und allen voran gegen Ende dominierte der Weltranglistenerste die Partie gegen den amtierenden Afrikameister.

Außenangreifer Wilfredo Leon war mit seinen 13 Punkten der beste Scorer einer geschlossen stark spielenden polnischen Mannschaft. Die bereitete den ägyptischen Außenseitern alleine schon durch ihren Aufschlag große Probleme, verzeichnete dabei insgesamt acht Asse. Aber auch mit Blick auf Blockarbeit und Angriffsschläge hatten die Polen am Samstag klare Vorteile.

Auf ägyptischer Seite wehrte sich am ehesten noch Mohamad Masoud gegen die erst drohende, dann Realität werdende Niederlage. Der Mittelblocker führte seine Mannschaft mit insgesamt 14 Punkten an, konnte aber insbesondere im deutlichen Schlusssatz (25:13) zunehmend auch nichts mehr gegen die konstant starken Polen ausrichten.

Die USA gewinnen Duell der deutschen Gruppengegner

Am späten Abend komplettierte das zweite Spiel aus der Gruppe A den olympischen Volleyballtag. Nachdem die deutsche Nationalmannschaft dort am Morgen mit einem Sieg gegen Japan überrascht hatte, gewannen am Abend die USA mit 3:0 (25:20; 25:19; 25:16) gegen Argentinien.

Allen voran die beiden Außenangreifer Aaron Russell und Torey Defalce machten dabei das Spiel für die US-Amerikaner und waren von den Blockspielern aus Argentinien nicht zu kontrollieren. Russell trug so 16 Punkte zu einer sehr runden Leistung seiner Mannschaft bei, Defalco immerhin 14.

Insgesamt wurde die letzte Begegnung des Pariser Abends in ihrem Verlauf zunehmend deutlicher. Den ersten Satz verloren die Argentinier noch mit fünf Punkten Differenz, den dritten abschließend mit neun Zählern. So gehen die Mannschaften aus den USA und aus Deutschland nun jeweils mit einem Auftaktsieg im Rücken in ihr direktes Duell am kommenden Dienstag (13 Uhr).