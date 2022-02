"Peking eröffnet die Machtspiele"- Pressestimmen zur Eröffnungsfeier

GROSSBRITANIEN

"The Independent": "Vor einem halbvollen Vogelnest war es nicht ohne Charme und Charakter, mit einem Soundtrack aus Last Night of the Proms, obwohl die Worte "Land der Hoffnung und des Ruhmes, Mutter der Freien" noch niemals so unangebracht gewirkt haben."

"Guardian": "Als die zweistündige Show ihre spektakuläre Auflösung erreichte und zwei junge Athleten vereint die olympische Flamme entfachten, hatte die Sache einen Haken. Eine von ihnen, die den symbolischen Akt ausführte, war die chinesische Langläuferin Dinigeer Yilamujiang, die uigurischer Abstammung ist. Um es milde auszudrücken, das war ein hoch provokanter Akt."