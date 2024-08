Möglicher Halbfinalgegner von Deutschland Hockey: Indien zieht nach Penalty-Krimi ins Halbfinale ein Stand: 04.08.2024 15:57 Uhr

Indien steht nach einem Penalty-Krimi gegen Großbritannien als erstes Team beim olympischen Hockey-Turnier im Halbfinale. Dort könnte es am Dienstag zum Duell mit Deutschland kommen. Auch Spanien zog mit einem Sieg gegen Belgien ins Halbfinale ein.

Der Bronzegewinner von Tokio schlug am Sonntag (04.08.2024) Großbritannien mit 4:2 im Penalty-Schießen. Raj Kumar Pal verwandelte den entscheidenden Versuch, zuvor hatten Conor Williamson und Philipp Roper für die Briten vergeben.

Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Harmapreet Singh hatte Indien in der 22. Minute zunächst in Führung gebracht, Lee Morton gelang fünf Minuten später der Ausgleich.

"Honamas" im Viertelfinale gegen Argentinien

Im Halbfinale könnte es zum Duell zwischen Deutschland und Indien kommen. Die "Honamas" (Hockey-Nationalmannschaft) bestreiten am Sonntagabend (20.00 Uhr im Sportschau-Livestream) gegen Argentinien ihr Viertelfinale.

Die Mannschaft von Bundestrainer André Henning präsentiert sich in Paris bisher in einer starken Verfassung und beendete seine Vorrundengruppe mit vier Siegen aus fünf Spielen auf Platz eins. Nur gegen Spanien setzte es für den Weltmeister eine Niederlage (0:2), allerdings konnten auch die Niederlande im ewigen Klassiker bezwungen werden (1:0).

Revanche für Tokio 2021?

Schon vor dem Turnier hatten die deutschen Hockey-Herren ihre Ambitionen unterstrichen. " Das Ziel für die Olympischen Spiele ist die Goldmedaille ", hatte Kapitän Mats Grambusch klargestellt. Deutschland hatte zuletzt 2012 in London Gold gewonnen. Vor drei Jahren in Tokio verlor man das Spiel um Bronze gegen Indien knapp mit 4:5. Nun ist die Revanche nur noch einen Sieg entfernt.

Spanien steht ebenfalls im Halbfinale

Im zweiten der vier Viertelfinalspiele vom Sonntag zog Spanien in die Runde der letzten Vier ein. Mit 3:2 gewannen die Spanier ihre Partie gegen Belgien, die erst in der zweiten Halbzeit wirklich Fahrt aufnahm. Nur eine Minute, nachdem Jose Maria Basterre Spanien in der 41. Minute in Führung gebracht hatte, glich Arthur de Sloover für Belgien aus (41.).

Die Entscheidung fiel in einer spannenden Schlussphase. Marc Reyne brachte Spanien fünf Minuten vor dem Ende erneut in Führung (55.), ehe Marc Miralles kurz darauf auf 3:1 erhöhte (57.). Belgiens Alexander Hendrickx konnte noch einmal verkürzen, die Niederlage seiner Mannschaft allerdings nicht mehr verhindern.

Im vierten Viertelfinale stehen sich am Sonntag die Niederlande und Australien gegenüber.