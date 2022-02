Angriffskrieg Russlands

Behindertensportverband: Russisches Team von den Paralympics ausschließen

Stand: 28.02.2022, 09:17 Uhr

Der Deutsche Behindertensportverband will sich angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine für einen Ausschluss der russischen Mannschaft von den Paralympics in Peking einsetzen. Auch die Vereinigung Global Athlete forderte in einem Offenen Brief eine sofortige Suspendierung der Nationalen Olympischen bzw. Paralympischen Komitees von Russland und Belarus.