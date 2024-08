Sportklettern bei den Olympischen Spielen Dörffel ohne Chance bei Garnbret-Show Stand: 06.08.2024 12:28 Uhr

Sportkletterin Lucia Dörffel wird das Finale in Paris wohl nicht erreichen. Beim Bouldern wurde die Chemnitzerin im Halbfinale am Dienstag (06.08.2024) nur 15. Klar in Führung liegt wenig überraschend Gold-Favoritin Janja Garnbret aus Slowenien.

Dörffel konnte von den vier Boulder-Problemen kein einziges lösen. An der ersten Route schaffte es die Chemnitzerin immerhin zur ersten Zone, wofür ihr fünf Punkte gutgeschrieben wurden. Beim zweiten Boulder lief es besser für die 24-Jährige, die schon beim zweiten Versuch beide Hände am Top-Griff hatte, diesen aber nicht halten konnte. Auch bei Versuch Nummer drei rutschte Dörffel ab und musste sich mit 10 Punkten für das Erreichen der zweiten Zone begnügen. Pro Versuch wurden ihr allerdings 0,1 Punkte abgezogen.

Waren die ersten beiden Routen noch besonders auf Kraft ausgelegt, ging es an Boulder Nummer drei mit koordinativen Elementen weiter. Dörffel fand sich gut zurecht, sicherte sich im zweiten Versuch schon zehn Punkte, fiel beim Traversen-Element in Richtung Top-Griff aber aus der Wand. Noch zwei Mal schaffte es die Chemnitzerin bis zur finalen Passage, schrammte aber immer haarscharf an ihren ersten 25 Punkten des Wettbewerbs vorbei.

Am Seil die Lücke nach vorne schließen

Beim vierten Boulder ging es darum, die Balance zu halten – und das gelang Dörffel leider nicht. Nur fünf Punkte sammelte sie an der sogenannten Platte, deutlich zu wenig, um die vorderen Plätze anzugreifen. Mit 29,2 Punkten belegt die Chemnitzerin vorerst Rang 15. Nur die besten acht Athletinnen ziehen ins Finale ein.

In Führung liegt der Superstar der Szene, Janja Garnbret. Die Slowenin erreichte als einzige bei allen Problemen den Top-Griff, sammelte 99,6 Punkte und schickt sich an, nach Gold in Tokio 2021 auch in Paris Platz eins zu erobern.

Am Donnerstag (10 Uhr, im Livestream auf Sportschau.de) kann Dörffel ihre Platzierung beim Klettern am Seil ("Lead") noch verbessern. Wie beim Bouldern können die Athletinnen auch hier bis zu 100 Punkte sammeln. Das Klettern ohne Seit gilt allerdings als stärkere Disziplin der deutschen Boulder-Meisterin 2023.