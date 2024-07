audiostream Alle Spiele Live hören Die Europameisterschaft live hören bei der Sportschau Stand: 16.07.2024 11:21 Uhr

Alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland gibt's bei der Sportschau in kompletter Länge zu hören - sowohl jeweils einzeln, als auch in Konferenzen am dritten Spieltag der Vorrunde. Mit der für Apple CarPlay und Android Auto optimierten Sportschau App geht das auch unterwegs sehr unkompliziert.

Die EM im eigenen Land erleben - das geht auch mit den Audio-Livereportagen der Sportschau. Wenn mehrere Spiele zeitgleich angepfiffen werden, können Sie diese zusätzlich in der Konferenz hören. Alle Reportagen werden über die gesamte Spieldauer und ohne Unterbrechungen für Musik, Werbung oder Nachrichten angeboten. Die Audiostreams finden Sie in der ARD Audiothek, in der Sportschau App, im Web und auf den Smart Speakern wie Amazon Alexa.

Alle Emotionen direkt ins Ohr

Unsere Reporter sind bei jedem Spiel live für Sie im Stadion und liefern Ihnen alle Geschehnisse und Emotionen hautnah. Näher dran sind Sie nur im Stadion selbst.

Das Audio-Live-Angebot der Sportschau beginnt jeweils weit vor dem Anpfiff. Unser Moderationsteam, Julia Kleine, Anne Hilt und Constantin Kleine versorgt Sie mit allen Infos zum Spiel, dem wichtigsten aus dem Lager des DFB-Team und allem Interessanten rund um die Europameisterschaft in Deutschland.

Sportschau Live Radio - Sendezeiten Anstoß Sendebeginn 15.00 Uhr 14.30 Uhr 18.00 Uhr 17.30 Uhr 21.00 Uhr 20.15 Uhr

Das Angebot auf Sportschau.de und in der App

Auf sportschau.de und in der App sind die Spiele im Live-Center der Sportschau zu finden (Menü: Live & Ergebnisse). Am Spieltag erscheint neben der jeweiligen Partie ein Audio-Symbol, über das sich der Audiostream abspielen lässt.

In der Live-Situation sind die Streams der einzelnen Partien ebenfalls über den Ticker des jeweiligen Matches abrufbar. Hier erscheint im Live-Center ein Button mit dem Audiosymbol und "LIVE AUDIO", der zur Livereportage führt.

Apple CarPlay und Android Auto

Wenn Sie die Sportschau-App auf Ihrem Smartphone installiert haben, können Sie das Audioangebot der Sportschau auch über Apple CarPlay oder Android Auto nutzen. Verbinden Sie dazu Ihr Mobilgerät über einen der beiden Dienste mit Ihrem Auto und Sie finden auch die Sportschau App auf dem Display Ihres Fahrzeugs. Dort bekommen Sie alle laufenden Audio-Reportagen leicht zugänglich und übersichtlich. Zudem können Sie auch alle Podcasts aus unserem vielschichten Angebot hören.

Amazon Alexa und Co.

Jedes Spiel Europameisterschaft können Sie auch beim Sprachassistenten Amazon Alexa in voller Länge inklusive der Vorberichte und Halbzeitanalysen hören. Amazon Alexa müssen Sie einfach nach dem Spiel oder der Konferenz fragen, die Sie hören wollen.

Beispiel: „Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ das Deutschland-Spiel“ oder "Alexa, öffne die Sportschau und spiel‘ die Europameisterschaft"

Laufende Reportage "übergeben"

Ab sofort müssen Reportagen, die im Sportschau Alexa Skill laufen, nicht gestoppt und auf dem Handy neu gestartet werden, wenn Sie bspw. Ihre Wohnung verlassen. Die Streams können Sie annähernd unterbrechungsfrei weitergehören. So funktioniert das neue Feature:

Sagen Sie während der laufenden Reportage: "Alexa, sage Sportschau: 'schicke das Spiel an mein Handy'". Anschließend öffnet sich auf Ihrem Gerät die Sportschau-App oder unsere Webseite mit dem aktuell laufenden Stream und Sie können auf dem Mobilgerät ohne große Unterbrechung weiterhören. Sollten Sie den Stream auf der Sportschau-Website nutzen, müssen Sie noch auf den "Play"-Button drücken.

Reportage vom Handy an Alexa übergeben

Auch in die andere Richtung können Sie laufende Streams übergeben. Dazu klicken Sie im Sportschau-Audio-Player auf das Alexa-Symbol oben rechts in der Ecke. Dann öffnet sich auf Ihrem Mobilgerät die Alexa-App und Sie können auswählen, auf welchem Ihrer Alexa-Geräte Sie die laufende Reportage weiterhören möchten.

Außerdem: Das Sportschau EM Update liefert jeden Morgen das Wichtigste für den EM-Tag: Wie liefen die Spiele am Abend? Was gibts Neues aus dem Lager der deutschen Mannschaft? Was ist bei den anderen Teams gerade los? Unser EM-Update-Team versorgt Sie mit allem, was Sie wissen müssen um mitreden zu können. Am besten direkt abonnieren.

Jede Folge gibt es bei Spotify und YouTube auch als Video-Podcast.