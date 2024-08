Sieg gegen Österreich bei Olympia Deutsches Mixed-Team steht im Judo im Viertelfinale Stand: 03.08.2024 10:26 Uhr

Dem deutschen Judo-Team ist ein starker Start in den Mixed-Wettbewerb gelungen. Die Mannschaft um Silber-Medaillengewinnerin Miriam Butkereit siegte mit 4:1 gegen Österreich. Die Fahnenträgerin fehlte dabei.

Der Wettbewerb hätte für Deutschland nicht besser beginnen können. Nur 23 Sekunden dauerte es, da entschied Pauline Starke ihren Kampf in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm gegen die Österreicherin Katharina Tanzer durch Ippon für sich. Es stand also 1:0 für das deutsche Team.

Je drei Männer und Frauen in sechs Gewichtsklassen

Je drei Frauen und Männer kämpfen im Judo-Mixed in einer Mannschaft. Sie treten abwechselnd in sechs Gewichtsklassen an. Jeder gewonnene Kampf bringt einen Punkt. Ziel ist es, so schnell wie möglich vier Punkte einzusammeln, damit ist die Runde gewonnen.

Endet ein Mixed nach den sechs vorgesehenen Kämpfen 3:3 unentschieden, wird ein Entscheidungskampf durchgeführt. Welche Gewichtsklasse noch einmal ran muss, wird jeweils per Los ermittelt.

Butkereit, Trippel und Lucht machen Sieg klar

Doch so eng wurde es im deutschen Achtelfinale gegen Österreich gar nicht. Zwar konnte Österreich zunächst zum 1:1 ausgleichen. Igor Wandtke verlor in der Klasse bis 73 Kilogramm im nächsten Kampf nach gut drei Minuten durch Ippon gegen Samuel Gassner.

Es sollte aber die letzte deutsche Niederlage in diesem Achtelfinale bleiben. Silber-Gewinnerin Miriam Butkereit (bis 70 Kilogramm) brachte das Team wieder in Führung - und brauchte dafür gegen Lubjana Piovesana gerade einmal 15 Sekunden. Eduard Trippel im Golden Score gegen Wachid Borchashvili (bis 90 Kilogramm) und Renee Lucht gegen Michaela Polleres (70 Kilogramm) machten den 4:1-Sieg und den Viertelfinal-Einzug perfekt.

Anna-Maria Wagner fehlt verletzt

Aussetzen muss im Mixed-Team Anna-Maria Wagner. Die Fahnenträgerin stoppte eine Innenbandverletzung. Eigentlich hatte die 28-Jährige gehofft, den Spielen im Team-Wettbewerb noch ein versöhnliches Ende geben zu können. In der Einzel-Konkurrenz war sie - mit Goldambitionen angereist - durch eine Niederlage im Kampf um Bronze ohne Medaille geblieben.

Die einzige Medaille für das Team des Deutschen Judo-Bundes (DKB) im Einzel bei den Sommerspielen in Paris hatte Butkereit geholt, die in der Klasse bis 70 kg Silber gewann. Bei der Premiere des Teamwettbewerbs in Tokio hatte Deutschland Bronze geholt.