Leichtathletik Abendsession Deutsches Trio verpasst Finale über 3000 m Hindernis Stand: 05.08.2024 19:56 Uhr

Das Finale über 3000 m Hindernis bei den Olympischen Spielen in Paris findet ohne deutsche Beteiligung statt: Für Karl Bebendorf, Frederik Ruppert und Velten Schneider war die Konkurrenz in den Vorläufen am Montag (05.08.2024) zu schnell.

Der EM-Dritte Bebendorf (Dresden) hatte im relativ langsamen ersten Vorlauf mit der Tempoverschärfung der Topläufer aus Afrika nichts entgegenzusetzen: In 8:20,46 Minuten belegte der 28-Jährige Platz sieben. Etwa zwei Sekunden hätte er schneller sein müssen, um Platz fünf zu erreichen, der zum Finaleinzug gereicht hätte. So muss sich Bebendorf wie vor drei Jahren in Tokio mit dem Aus im Vorlauf anfreunden.

Ruppert fehlen drei Hundertstelsekunden fürs Finale

Spannend machte es der deutsche Meister Frederik Ruppert (Tübingen): Im Endspurt auf den letzten 100 Metern holte der 27-Jährige alles aus sich raus, es reichte aber in 8:25,31 Minuten ganz knapp geschlagen nur zu Rang sechs. Drei Hundertstelsekunden betrug im Ziel sein Rückstand auf den fünftplatzierten Jean-Simon Desgagnes.

Der 24 Jahre alte Velten Schneider (Sindelfingen) lief bei seinem Olympia-Debüt in seinem Vorlauf in 8:25,75 Minuten abgeschlagen als Zehnter ins Ziel.

Favoriten kommen aus Afrika

Die Favoriten auf die Medaillen über 3000 m Hindernis sind im Finale am Mittwoch (07.08.2024, 21.40 Uhr) Läufer aus Afrika: Der Titelverteidiger und zweimalige Weltmeister Soufiane Ek Bakkali aus Marokko setzte sich im ersten Vorlauf in 8:17,90 Minuten durch. Im zweiten gewann sein Landsmann Mohamed Tindouft (8:10,62), den dritten entschied der Weltrekordhalter und Weltjahreschnellste Lamecha Girma aus Äthiopien für sich (8:23,89).

Hochspringer Tamberi mit Verspätung auf dem Weg nach Paris

Mit Verspätung hat sich Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi auf den Weg nach Paris gemacht. Videos italienischer Medien zeigten den 32 Jahren alten Fahnenträger des italienischen Teams am Montagnachmittag auf dem Flughafen in Rom. Dort hob dann später ein Flugzeug in Richtung Paris ab, wo am Mittwoch (07.08.2024) die Qualifikation stattfindet. Das Finale folgt am Samstag (10.08.2024).

Der Olympiasieger, Welt- und Europameister hatte seine Anreise zuvor wegen eines Nierensteins verschieben müssen. Tamberi postete bei Instagram lediglich ein Foto aus dem Inneren eines Flugzeuges.