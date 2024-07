Weltklasseleistung von Jessica von Bredow-Werndl Dressur-Team glänzt in der Qualifikation Stand: 31.07.2024 15:49 Uhr

Das deutsche Dressur-Team schafft bei den Olympischen Spielen die Qualifikation für das Finale. Dem Trio um Olympiasiegerin von Bredow-Werndl gelang der Sprung in die entscheidende Prüfung am Samstag ohne Mühe. Es siegte im Grand Prix klar vor Dänemark und Großbritannien.

Das mit Abstand beste Einzelergebnis holte mit 82,065 Punkten Jessica von Bredow-Werndl. Ihre bereits 17-jährige Trakehnerstute Dalera tanzte federleicht und fehlerfrei durch das Viereck. Die Doppel-Olympiasiegerin ist damit erneut Top-Favoritin.

"Dalera ist da reingekommen und hatte einfach unglaubliche Lust", sagte Schlussreiterin Jessica von Bredow-Werndl: "Sie ist nochmal einen halben Meter größer geworden." Für sie sei "eine so fehlerfreie Runde keine Selbstverständlichkeit, ich bin so unfassbar dankbar". Was jetzt noch schiefgehen kann? "Alles", sagte von Bredow-Werndl , "es kann immer alles schiefgehen." Am Donnerstag, so viel ist klar, "hat Dalera erstmal einen Chilly Day."

Isabell Werth zu "100 Prozent zufrieden"

Ihr am nächsten kam die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour mit Freestyle (80,792), auf Platz drei der Einzelwertung landete die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth mit Wendy (79,363).

"Es ist heute lediglich die Qualifikation", sagte die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth nach ihrem Grand Prix. "Samstag geht es um die Wurst. Ich freue mich und genieße das." Mit Blick auf das Team-Finale im Schlosspark von Versailles sagte die 55-Jährige aus Rheinberg: "Wir bleiben schön auf dem Boden. Aber wir haben eine richtig gute Chance."

Frederic Wandres komplettiert deutsche Dressur-Equipe

Nachdem Frederic Wandres am Dienstag als erster Reiter des deutschen Trios mit Bluetooth eine ordentliche Runde gezeigt hatte, legten Werth und von Bredow-Werndl am zweiten Tag nun eindrucksvoll nach. "Alle drei waren überragend", sagte Bundestrainerin Monica Theodorescu, schwer begeistert von dem, was sie gesehen hatte. Rund 14.000 Menschen schauten bei hohen Temperaturen von der Stahlrohr-Tribüne ohne Dach zu.