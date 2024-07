Olympia 2024 Deutsche Hockey-Herren - "Ziel ist die Goldmedaille" Stand: 24.07.2024 15:35 Uhr

Die deutschen Hockey-Herren treffen bei den Olympischen Spielen auf ein halbes Dutzend Spitzenteams, die alle für den Titel in Frage kommen. Ab dem Viertelfinale scheint alles möglich.

In Tokio 2021 ist es passiert: Die Medaillenserie der deutschen Hockey-Herren bei Olympischen Spielen riss. Die Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag damals Rekord-Olympiasieger Indien im Spiel um Bronze mit 4:5 (3:3) und holte damit erstmals seit den Sommerspielen 2000 in Sydney keine olympische Medaille.

Unvergessen hingegen das Turnier fünf Jahre zuvor: Die "Honamas" (Hockey-Nationalmannschaft) überzeugten in Rio in der Vorrunde unter anderem durch Siege über die Niederlande und Indien, mussten nur beim 4:4 gegen den späteren Olympiasieger Argentinien Punkte abgegeben. Dann kam das Viertelfinale, das jeder Hockeyfan kennt. Vier Minuten vor Schluss lag das DHB-Team 0:2 gegen Neuseeland zurück - und dann traf die Mannschaft von Valentin Altenburg noch drei Mal, unter anderem durch Florian Fuchs 0,7 Sekunden vor der Schluss-Sirene, zum 3:2-Sieg.

Diese Aufholjagd ließ sich gegen Argentinien im Halbfinale nicht wiederholen, als das Team eine Viertestunde vor Schluss 0:5 zurücklag und nur noch auf 2:5 herankam. Doch die puren Emotionen waren wieder da, als gegen den ewigen Rivalen Niederlande im Spiel um Bronze der Sieg nach Penaltyschießen feststand!

Medaille "in Reichweite"

Der Einzug ins Viertelfinale, das ist für das deutsche Herren-Team - ähnlich wie für die Damen - in Paris das Pflichtziel. Schließlich erreichen die besten Vier aus der Sechser-Vorrundengruppe die K.o.-Spiele. Da will Deutschland auf jeden Fall dabei sein. Und danach? "Das könnten die engsten Hockey-Wettbewerbe bei Olympischen Spielen werden, die es jemals bei den Herren gab. Unter den Top Sechs der Welt hat zuletzt so ziemlich jedes Team die anderen schon besiegt", sagt Bundestrainer André Henning.

Er glaubt: "Ab dem Viertelfinale wird es also komplett offene Duelle auf Augenhöhe geben. Wir kennen unsere Stärken und wissen, dass wir an einem guten Tag alle Konkurrenten schlagen können. Eine Medaille ist für uns definitiv in Reichweite - auch Gold."

Mats Grambusch, der in Paris seine dritten Olympischen Spiele bestreitet, klingt sogar noch optimistischer: "Das Ziel für die Olympischen Spiele ist die Goldmedaille. Das ist das Ziel, das wir uns als Team gesetzt haben und das wir anstreben werden."

Schwere Gruppe mit Niederlande als Top-Gegner

Ein absolutes Spitzenspiel steigt in Paris schon am vierten Spieltag: Am Mittwoch, den 31. Juli, treffen die deutschen Hockey-Herren im Stade Yves-du-Manoir auf die Niederlande. Beginn ist um 17:30 Uhr. Die Partie verspricht Hochspannung. Es ist das Duell des Weltmeisters (Deutschland) gegen den Europameister (Niederlande).

Teo Hinrichs, für den Paris die ersten Olymischen Spiele sind, freut sich auf packende Partien: "Die Leistungsdichte ist sehr eng. Unsere größten Konkurrenten sind Belgien, Australien, die Niederlande und Großbritannien. Das sind alles sehr starke Teams, die es am Ende zu schlagen gilt. Dennoch freue ich mich im Moment am meisten auf das Eröffnungsspiel gegen Frankreich, denn da wird einiges los sein."

Die deutschen Vorrunden-Spiele:

27. Juli, 17.00 Uhr: Deutschland - Frankreich

28. Juli, 17.00 Uhr: Deutschland - Spanien

30. Juli, 10.30 Uhr: Deutschland - Südafrika

31. Juli, 17.30 Uhr: Deutschland - Niederlande

02. August, 20.15 Uhr: Deutschland - Großbritannien

Am 04. August 2024 finden die Viertelfinalspiele der Herren statt. Gespielt wird über Kreuz, d.h. der Erstplatzierte der Gruppe A trifft auf den Viertplatzierten der Gruppe B und umgekehrt. Die Gruppenzweiten treffen auf die Gruppendritten. • Am 08. August 2024 folgt zunächst das Spiel um Platz 3, anschließend findet das Finale um olympisches Gold statt.

Historie - immer ein Medaillen-Anwärter

Feldhockey ist die erfolgreichste olympische Ballsportart in Deutschland. Die Nationalteams des Deutschen Hockey-Bundes konnten seit 1928 insgesamt 15 olympische Medaillen sammeln - fünf Mal Gold, fünf Mal Silber und fünf Mal Bronze ist die Bilanz vor Paris 2024. Die Herren, die seit 1908 um olympische Medaillen kämpfen, holten dabei bislang 3 x Gold, 3 x Silber und 4 x Bronze.