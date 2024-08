Olympische Spiele in Paris Deutsche beim BMX-Rennen unglücklich ausgeschieden Stand: 01.08.2024 22:00 Uhr

Philip Schaub und Alina Beck haben das Viertelfinale beim BMX-Rennen am Donnerstag nicht überstanden. Beide schrammten nur denkbar knapp am Hoffnungslauf vorbei.

Drei Rennen mussten die Männer und Frauen auf der 410 Meter langen Strecke im BMX-Stadion von Saint-Quentin-En-Yvelines absolvieren. Die zwölf schnellsten der 24 Starterinnen und Starter schafften es ins Halbfinale, die Plätze 13 bis 20 mussten in den Hoffnungslauf.

Für Schaub, der 2023 noch an der Bandscheibe operiert wurde, war es überhaupt ein Wunder, dass er dabei sein konnte. Der 27 Jahre alte Stuttgarter schaffte es im ersten Lauf in 33,632 Sekunden immerhin auf Rang sechs von acht, im zweiten Lauf blieb nach 34,803 Sekunden nur der letzte Platz.

Der Stuttgarter gab im letzten Rennen noch einmal alles, im Foto-Finish mit dem Argentinier Gonzalo Nahuel Molina zog er aber um nicht einmal zwei Hundertstelsekunden den Kürzeren und wurde Sechster. Im Gesamt-Klassement hieß das: Platz 21 - bitter. Denn hätte er den Argentinier im dritten Lauf noch überholt, hätte er sich als 20. für den Hoffnungslauf qualifiziert.

Beck verpasst das Wunder nur knapp

Bei den Frauen hatte sich die erst 18 Jahre alte Beck das Halbfinale als Ziel gesetzt. So richtig angreifen möchte sie dann 2028 in Los Angeles. In Paris fuhr die jüngste Teilnehmerin des Feldes im ersten Lauf als Siebte ins Ziel (38,371 Sekunden). In Lauf zwei kam die Stuttgarterin beim Start nicht vom Fleck und wurde nach 39,874 Sekunden kopfschüttelnde Letzte.

Das Halbfinale war zu diesem Zeitpunkt ein gutes Stück weit weg. Das Wunder blieb im dritten Rennen knapp aus. Beck brauchte 37,017 Sekunden (Platz 5) und wurde insgesamt 21. - punktgleich mit der Japanerin Sae Hatakeyama, die aufgrund der schnelleren Rennzeiten aber als 20. in den Hoffnungslauf durfte.

Auch Becks erste Olympische Spiele waren damit nach dem ersten Renntag schon wieder vorbei. Der Trost für die 18-Jährige: Es werden bestimmt nicht ihre letzten Spiele gewesen sein.