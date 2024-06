Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Samstag, 3. August Stand: 28.06.2024 11:35 Uhr

Was wird am Samstag, 3. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

Ab 12 Uhr - Tennis (M+F)

Im Stade Roland Garros geht es um Bronze im Herren-Einzel, den Titel bei den Damen und Gold im Herren-Doppel. Greift Roland-Garros-Altmeister Rafael Nadal an der Seite seines Thronfolgers Carlos Alcaraz nach seinem letzten großen Titel?

10 Uhr - Reiten, Dressur, Mannschaft

Am Schloss Versailles messen sich die besten Teams im Dressurreiten. Seit 1984 gingen alle Olympiasiege im Mannschaftswettbewerb an deutsche Reiter, mit einer Ausnahme: 2012 in London schnappte die britische Equipe den Deutschen Gold weg.

In Paris dürfte es für die anderen Nationen erneut schwer werden, an der Doppel-Olympiasiegerin von Tokio, Jessica von Bredow-Werndl, und ihren Teamkolleginnen vorbeizukommen.

Ab 10.18 Uhr - Rudern, 4 Finals

Die deutschen Ruderer sind in Paris in nur sieben von 14 Bootsklassen vertreten. Aber im Einer der Frauen (10.18 Uhr), im Einer der Männer (10.30 Uhr) mit Weltmeister Oliver Zeidler und im Achter der Männer (11.10 Uhr) mit dem deutschen Paradeboot stehen die Medaillenchancen gut. Im Achter-Rennen der Frauen (10.50 Uhr) ist indes kein deutsches Team am Start.

11 Uhr - Radsport, Straßenrennen (M)

Das mit 273 Kilometern längste Straßenrennen der olympischen Geschichte mit Start und Ziel an den Jardins du Trocadéro hat es in sich: hügelige Streckenabschnitte, Kopfsteinpflaster-Passagen und ein finaler Anstieg auf den Montmartre. Der Zieleinlauf wird gegen 17.30 Uhr erwartet. Wer wird Nachfolger von Tokio-Sieger Richard Carapaz aus Ecuador?

Ab 14.33 Uhr - Bogenschießen, Einzel (F)

Im Prachtgarten Esplanade des Invalides gehen die Frauen im Einzel in die Entscheidung. Katharina Bauer ist als Europameisterin nach Paris gereist. Beste Deutsche in Tokio war Michelle Kroppen als Elfte.

Ab 15 Uhr - Fußball, Viertelfinals (F)

Im Zwei-Stunden-Rhythmus gehen die Viertelfinals im Fußballturnier der Frauen über die Bühne - im Prinzenpark, in Lyon, Marseille und Nantes. Sind die deutschen Kickerinnen um Alexandra Popp mit von der Partie? Titelverteidiger ist Kanada.

ab 15.30 Uhr - Turnen, 3 Finals

In Paris-Bercy werden im Sprung-Wettbewerb der Frauen und bei den Männern am Boden und am Pauschenpferd die Medaillen vergeben. Alle Augen werden wieder auf die amerikanische Turnkönigin Simone Biles gerichtet sein, die nach ihrem aufsehenerregenden Rückzug im Mehrkampf-Finale von Tokio im Einzel wieder zu Gold springen will.

Ab 16 Uhr - Judo, Mixed

Mit dem Mixed finden die Judo-Wettbewerbe von Paris ihren Abschluss. Bei Männern und Frauen wird ab 16 Uhr in drei Gewichtsklassen um Medaillen gekämpft. Sieger ist, wer zuerst vier Punkte auf dem Konto hat, beim Stand von 3:3 gibt es einen Entscheidungskampf. Bei der Olympia-Premiere des Team-Wettbewerbs in Tokio hatten die deutschen Judoka Bronze erkämpft. Das Finale um Gold ist für 17.20 Uhr angesetzt.

18 Uhr - 3x3-Basketball (F): Deutschland - Spanien

Das letzte Vorrundenspiel für die deutschen Frauen gegen Spanien steht an. Die Chancen auf das Weiterkommen stehen gut, nur der Letzte der beiden Gruppen scheidet aus.

19 Uhr - Handball: Deutschland - Norwegen (F)

Die deutschen Frauen bestreiten ihr letztes Vorrundenspiel - gegen Vizeweltmeister Norwegen dürfte es zugleich das schwerste werden. Die Skandinavierinnen holten in Tokio die Bronzemedaille.

Ab 19.35 Uhr - Leichtathletik, 5 Finals

Im Stade de France wird der "König der Athleten" gekürt - und ein Deutscher gilt als Topfavorit auf Gold: Olympia-Debütant Leo Neugebauer verbesserte kurz vor den Spielen noch seinen deutschen Rekord und verpasste dabei in Eugene nur knapp die 9.000-Punkte-Marke. Auch Europameister Niklas Kaul, der den Wettkampf in Tokio wegen einer Verletzung nicht beenden konnte, hegt Medaillenambitionen.

Kurz vor dem abschließenden 1.500-m-Lauf der Zehnkämpfer (21.45 Uhr) gibt es den Showdown der weltbesten Sprinterinnen über 100 m (21.20 Uhr). Außerdem auf dem Programm: das Kugelstoßen der Männer (19.35 Uhr), der Dreisprung der Frauen (20.20 Uhr) und die Mixed-Staffel über 4 x 400 m.

19.45 Uhr - Hockey: Deutschland - Belgien (F)

In Colombes steht das letzte Vorrundenspiel der "Danas" an - gegen Nachbar Belgien. Bei der EM im vergangenen Jahr in Deutschland hatten sich die Belgierinnen nur Titelträger Niederlande geschlagen geben müssen.

Ab 20.30 Uhr - Schwimmen, 4 Finals

400-m-Europameisterin Isabel Gose will auch über die doppelte Distanz in den Endlauf schwimmen. Schafft es zudem Luca Armbruster ins Finale über 100 m Schmetterling? Im 200-m-Lagen-Finale der Frauen ist keine deutsche Schwimmerin am Start. Den Abschluss des Schwimmabends bilden die Mixed-Teams in der Lagen-Staffel.