Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Samstag, 10. August Stand: 28.06.2024 11:37 Uhr

Was wird am Samstag, 10. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

8 Uhr - Marathon (M)

Punkt 8 Uhr starten an der Esplanade des Invalides die Marathonläufer ihr Rennen über 42,195 Kilometer. Der Kenianer Eliud Kipchoge könnte zum ersten Marathonmann werden, der dreimal nacheinander Olympia-Gold gewinnt. Was ist für den deutschen Rekordhalter Amanal Petros drin?

Ab 10 Uhr - Handball, Spiel um Platz drei, Finale (F)

Am vorletzten Tag der Olympischen Spiele von Paris gehen weitere Ballsport-Wettbewerbe zu Ende. In Lille spielen die Handballerinnen um Bronze (10 Uhr) und Gold (15 Uhr).

Ab 10 Uhr - Tischtennis, Team (F)

Im Tischtennis werden die Medaillengewinnerinnen im Teamwettbewerb gesucht - ab 10 Uhr geht es um Bronze, ab 15 Uhr um Gold. Seit es den Wettbewerb bei Olympia gibt (2008), stand China jeweils ganz oben.

Ab 10.15 Uhr - Sportklettern, Kombination (F)

Zum letzten Mal pilgern die Zuschauer zur olympischen Sportkletteranlage Le Bourget. Bei den Frauen werden die besten Athletinnen in der Kombination aus Bouldern (10.15 Uhr) und Lead (12.28 Uhr) gesucht. Mit dabei: die deutsche Olympia-Debütantin Lucia Dörffel.

11 Uhr - Basketball, Spiel um Platz 3 (M)

In Bercy wird Bronze im Männerturnier ausgespielt.

Ab 13 Uhr - Kanurennsport, 3 Finals

Im Flachwasser stehen die letzten drei Medaillenrennen der Kanuten an: Kajak-Einer (13 Uhr) und Canadier-Einer (13.50 Uhr) der Frauen. Der letzte Kanu-Olympiasieger bei den Männern wird im Kajak-Einer über 1.000 m gekürt (13.20 Uhr).

Ab 13 Uhr - Volleyball, Finale (M)

In der Arena Paris Sud steht das Finale des Männer-Turniers auf dem Programm. In Tokio war Frankreich erstmals Olympiasieger geworden. Gelingt vor Heimpublikum eine Wiederholung? Die deutschen Männer waren erstmals seit 2012 wieder für Olympia qualifiziert.

14 Uhr - Rhythmische Sportgymnastik, Gruppe

In der Arena Porte de la Chapelle stehen noch einmal die Sportgymnastinnen im Blickpunkt - mit dem Teamwettkampf, bei dem je fünf Gymnastinnen eine Choreografie mit den gleichen Geräten und eine mit einer gemischten Auswahl zeigen. In Tokio hatte die bulgarische Riege den Russinnen überraschend den Sieg weggeschnappt.

15 Uhr - Wasserspringen, 10 m (M)

Das Turmfinale der Männer bildet den Abschluss der Wettbewerbe im Wasserspringen. Wie weit kommt Timo Barthel bei seinen dritten Olympischen Spielen?

15.35 Uhr - Wasserball, Finale (F)

Die Wasserballerinnen kämpfen in der Arena La Defense um Gold. Das US-Team greift nach dem vierten Olympiasieg in Serie.

Ab 16 Uhr - Breaking (M)

Nach den Frauen ermitteln auch die "Breaking Boys" ihren ersten Olympiasieger. Vorrunde, Viertelfinale, Halbfinale und Finale werden hintereinander ausgetragen. Die Entscheidung steht gegen 21.23 Uhr an.

17 Uhr - Fußball: Finale (F)

Im Pariser Prinzenpark wird das Endspiel um Gold bei den Fußballerinnen ausgetragen. Wer beerbt Kanada, den Überraschungs-Olympiasieger von Tokio?

17.59 Uhr - Bahnradsport, Madison (M)

Wer beerbt im Zweier-Mannschaftsfahren im Velodrom die Tokio-Sieger Lasse Norman Hansen/Michael Mørkøv aus Dänemark?

19.10 Uhr - Moderner Fünfkampf (M)

Bei den Fünfkämpfern geht es nach zweitägigen Ausscheidungsrunden um die Medaillen. Nach den Disziplinen Freistilschwimmen, Degenfechten und Springreiten am Schloss Versailles bringt der abschließende Laser-Run - eine Kombination aus Crosslauf und Zielschießen mit Laserpistole - die Entscheidung. In Tokio gingen beide Olympiasiege an britische Sportler.

Ab 19.10 Uhr - Leichtathletik, 8 Finals

Letzter olympischer Leichtathletik-Abend im Stade de France: Bei den Männern geht es um die Medaillen im Hochsprung (19.10 Uhr), über 800 m (19.25 Uhr) und 5.000 m (20 Uhr). Die Frauen kämpfen um Gold, Silber und Bronze im Speerwerfen (19.40 Uhr), Hürdensprint (19.45 Uhr) und über 1.500 m (20.25 Uhr). Zum Abschluss werden die Olympiasieger in den Langstaffeln über 4 x 400 m bei den Männern (21.12 Uhr) und Frauen (21.22 Uhr) gekürt.

Ab 21 Uhr - Beachvolleyball, Spiel um Platz drei, Finale (M)

Im "Sandkasten" am Eiffelturm geht es ein letztes Mal zur Sache: Die Beachvolleyballer kämpfen um Bronze (21 Uhr) und Gold (22.30 Uhr).

21.30 Uhr - Basketball, Finale (M)

Ein weiteres Highlight in den Ballsportarten steht an: Im Endspiel des Basketball-Turniers der Männer geht es um Gold. Seit 2008 hieß er Olympiasieger stets USA.