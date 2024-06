Olympia in Paris Das sind die Höhepunkte am Freitag, 2. August Stand: 28.06.2024 11:35 Uhr

Was wird am Freitag, 2. August wichtig bei den Olympischen Spielen in Paris? Die Highlights des Tages im Überblick.

9 Uhr - 3x3-Basketball (F): Deutschland - China

Der deutsche Gegner China schaffte es bei der letzten WM immerhin bis ins Spiel um Platz drei, das gegen Australien verloren ging.

9.30 Uhr - Schießen, KK- Dreistellungskampf (F)

Der Dreistellungskampf mit dem Kleinkalibergewehr bei den Frauen steht auf dem Programm. Schaffen es Anna Janßen und Jolyn Beer wieder ins Finale? In Tokio wurde Beer Sechste.

10 Uhr - Leichtathletik, Zehnkampf

Die Zehnkämpfer treten auf den Plan. Nach dem 100-m-Sprint stehen an Tag eins noch Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und der 400-m-Lauf auf dem Programm.

10 Uhr - Hockey: Deutschland - China (F)

Im Stade Yves-du-Manoir in Colombes steht für die Spielerinnen von Bundestrainer Valentin Altenburg das vorletzte Gruppenspiel gegen China an. Bei der Pro League in London im Juni gewannen die deutschen Spielerinnen mit 3:2 gegen China.

11 Uhr - Wasserspringen, Synchron 3m (M)

In Tokio holten Patrick Hausding und Lars Rüdiger Bronze. In Paris haben die deutschen Wasserspringer keinen Startplatz für diesen Wettbewerb. Hoch favorisiert sind einmal mehr die chinesischen Athleten.

Ab 12 Uhr - Tennis, Mixed

Im Stade Roland Garros werden die ersten Tennis-Medaillen vergeben. Laura Siegemund hatte die French Open im Mixed gewonnen. Schafft sie es mit Alexander Zverev auch bei Olympia aufs Treppchen? Das Spiel um Bronze beginnt um 12 Uhr, das Finale um 19 Uhr.

14 Uhr - Reiten, Springen, Team

Im Springreiten will die deutsche Equipe die Scharte von Tokio auswetzen, als sie ohne Medaille blieb. Topfavorit ist Titelverteidiger Schweden mit Weltcupsieger Henrik von Eckermann.

Ab 15 Uhr - Fußball, Viertelfinals (M)

Schlag auf Schlag geht es im Fußballturnier der Männer: Im Zwei-Stunden-Abstand werden die Viertelfinals im Pariser Prinzenpark, in Lyon, in Marseille und in Bordeaux abgespult. Kurz vor Mitternacht sollten die vier Halbfinalisten feststehen.

Ab 15.30 Uhr - Kanuslalom, Kajak-Cross (F+M)

Auf dem Wildwasser gibt es eine olympische Premiere. Im Kajak-Cross werden bei Frauen (15.30 Uhr) und Männern (16.40 Uhr) erstmals Medaillen vergeben. In dem spektakulären Wettbewerb treten vier Boote direkt gegeneinander an. Die deutschen Slalomkanuten taten sich bei den Testrennen vor Paris noch schwer.

16 Uhr - Handball: Deutschland - Spanien (M)

Déjà-vu für die deutschen Handballer im vorletzten Gruppenspiel: Gegen Spanien verlor das DHB-Team in Tokio in der Vorrunde. Die Spanier holten vor drei Jahren Olympia-Bronze, Deutschland scheiterte im Viertelfinale an Ägypten.

Ab 16.24 Uhr - Bogenschießen, Mixed

Im Bogenschießen geht es um die Medaillen im Mixed. Europameisterin Katharina Bauer und Florian Unruh könnten bei der Entscheidung auf der Esplanade des Invalides ein Wörtchen mitreden. Unruh hatte mit Michelle Kroppen bei der WM im vergangenen Jahr Silber geholt.

20.15 Uhr: Hockey: Großbritannien - Deutschland (M)

Die Weltmeister schließen die Vorrunde in Colombes mit dem Spiel gegen Großbritannien ab. In Tokio schieden die Briten im Viertelfinale aus. Schaffen es beide Teams erneut in die Runde der besten Acht?

Ab 20.30 Uhr - Schwimmen, 3 Finals

Schafft es Artem Selin in den Endlauf über 50 m Freistil? Über 200 m Rücken der Frauen und 200 m Lagen der Männer sind keine deutschen Schwimmer im Rennen.

21 Uhr: Basketball: Frankreich - Deutschland (M)

Im letzten Gruppenspiel in Lille trifft das Weltmeister-Team von Gordon Herbert auf Frankreich - ein Highlight für das Heimpublikum zu später Stunde.

21.20 Uhr, Leichtathletik, 10.000 m (M)

Höhepunkt des ersten Leichtathletik-Abends im Stade de France ist das Langstreckenrennen der Männer - eine Domäne der afrikanischen Läufer. In Tokio ging der Olympiasieg an den Äthiopier Selemon Barega.

21.30 Uhr - 3x3-Basketball (F): Deutschland - Frankreich

Das dürfte ein etwas größer dimensioniertes Straßenfest auf der Place de la Concorde werden: Die deutschen Spielerinnen müssen zum Ausklang des Wettkampftages gegen Gastgeber Frankreich antreten.