Sommerspiele 2036 Cricket - Vehikel für Indiens Olympiabewerbung Stand: 13.10.2023 20:09 Uhr

Cricket wird bei den Spielen 2028 wieder olympisch. Das IOC wittert mit Blick auf die Ausrichtung der Sommerspiele 2036 ein Milliardengeschäft. Aktuell steht aber die WM im Blickpunkt.

Wenn Indien am Samstag (14.10.2023, 14 Uhr) auf Pakistan trifft, ist die Sache hochpolitisch. Seit die Kolonie Britisch-Indien 1947 mit einem einfachen Strich auf der Landkarte in zwei Länder geteilt wurde, ist die Region nicht zur Ruhe gekommen. Vier Kriege gab es bereits im Tauziehen um die Region Kaschmir. Keine Differenzen gibt es bei der Frage nach dem Nationalsport: Cricket, der Zeitvertreib der Kolonialherren, ist in beiden Ländern gesetzt.

Und deshalb fiebern die Menschen mindestens in diesen beiden Ländern dem "Blockbuster Clash" entgegen - am Samstag spielt Indien gegen Pakistan. Schauplatz des Vorrunden-Duells der Erzrivalen ist die größte Sportarena der Welt: Das Narendra Modi Stadium in einem Vorort der indischen Millionenstadt Ahmedabad bietet 132.000 Menschen Platz - und es hätten viel, viel mehr dort hinein gewollt.

Pakistan verlor alle WM-Duelle

Bei der seit 1975 ausgetragenen WM gab es bisher nur sieben Duelle, und Pakistan, Weltmeister 1992, verlor alle. In das achte Duell geht Pakistan nun mit beeindruckenden Siegen gegen die Niederlande und Sri Lanka, Indien gewann bisher nicht minder überzeugend gegen Rekord-Weltmeister Australien. Insgesamt zehn Nationen nehmen an der WM teil, jede spielt einmal gegen jede, die ersten vier Mannschaften der Tabelle bestreiten dann das Halbfinale.

Die Gastgeber, Weltmeister 1983 und 2011, gelten im Highlight-Match der Normalrunde als leicht favorisiert, auch, weil sie mit dem "Pitch" vertraut sind, also die Tücken des Streifens, auf dem der Ball nach dem Wurf des "Bowlers" vor dem "Batsman" aufkommen muss, schon kennen. Zudem sind die indischen Profis abgehärtet durch die Spiele der finanzkräftigen zehn Teams umfassenden Indian Premier League (IPL), in der sich im April und im Mai die Cricket-Stars aus aller Welt duellieren.

Rückkehr ins Olympiaprogramm nach 128 Jahren

Inmitten dieser WM und einen Tag vor Austragung des Top-Duells zwischen Indien und Pakistan hat das Internationale Olympische Komitee eine weitreichende Entsdcheidung gefällt. Die indische Populärsportart kehrt nach 128 Jahren ins olympische Programm zurück und wird bei den Sommerspielen 2028 in Los Angeles vertreten sein, ebenso wie die neu hinzugekommenen Sportarten Baseball/Softball, Flag Football, Lacrosse und Squash. Zuletzt war Cricket Im Jahr 1900 olympisch.

Los Angeles werde "der Welt ikonische amerikanische Sportarten präsentieren und gleichzeitig internationale Sportarten in die Vereinigten Staaten bringen" , sagte Bach. Gleichzeitig ermögliche die Entscheidung der "olympischen Bewegung mit neuen Athleten und Fangemeinden in den USA und weltweit in Kontakt zu treten".

Enorme Steigerung der TV-Einnahmen durch Cricket

Nach einem Bericht des Branchenportals insidethegames steigern sich die TV-Einnahmen des IOC in Indien durch Cricket von 20 auf 150 Millionen Dollar.

Aber nicht nur mit Blick auf die Spiele 2028 wird Cricket dem IOC die Taschen voll machen. Die Schlagsportart verspricht dem IOC von allen nun für 2028 aufgenommenen Sportarten die größte Wertsteigerung seines Gesamtprodukts auf einem riesigen, dem asiatischen Markt. Auch Australien, 2032 mit Brisbane Gastgeber des Weltsportfests, ist Cricket-Land.

Indiens Chancen für 2036 steigen

Die Signale sind dabei eindeutig. Das IOC geht dorthin, wo es sich Wachstumschancen verspricht. Cricket ist das nahezu perfekte Vehikel, um Asien zu beglücken. Indien präsentiert sich dem IOC als Gastgeber der 141. Session in Mumbai gerade als Land unbegrenzter Möglichkeiten.

Und weil alles kein Zufall ist, deutet alles darauf hin, dass Indien der heißeste Kandidat für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036 sein wird. Das ist auch ein Wink an den Deutschen Olympischen Sportbund: Eine Bewerbung aus Deutschland wird wohl geringere Chancen haben.