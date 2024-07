Reiten bei Olympia 2024 Briten reiten erneut zum Team-Gold in der Vielseitigkeit Stand: 29.07.2024 13:49 Uhr

Die deutsche Equipe war nach dem Sturz im Geländeritt nur noch Zuschauer, als sich die britische Mannschaft beim abschließenden Springen vor den Franzosen gewann.

Christian Wahler zuckte nach seinem fehlerfreien, aber leider wertlosen Ritt auf seinem Pferd Carjatan etwas hilflos mit den Achseln. Mit dieser guten Leistung im Springen wäre die deutsche Vielseitigkeits-Equipe bestimmt im Medaillenkampf dabei gewesen. Eigentlich, doch sein bitterer Sturz am Vortag im Geländeritt hatte den Traum von olympischem Edelmetall jäh platzen lassen.

Wahler trat am Montag dennoch an, möglich durch eine Sonderregel bei Olympia. Denn sein Pferd hatte die tiermedizinische Untersuchung bestanden, daher durfte er ohne Wertung den Parcours reiten. Das deutsche Team kassierte für seinen Auftritt weitere 200 Strafpunkte, doch das war auch schon egal. "Wir sind gemeinsam als Team hergekommen und wollten es so zu Ende bringen", erklärte Wahler in der Sportschau.

Und so konnten sich auch Julia Krajewski und Michael Jung im Springen nur für die Einzelwertung am Nachmittag in Stellung bringen - mussten aber erst einmal dabei zuschauen, wie Großbritannien wie schon in Tokio souverän das Team-Gold abräumte.

Die 40.000 begeisterten Fans auf den Tribünen im Schlossgarten von Versailles feierten Rosalind Canter, Laura Collett und Tom McEwen und vor allem ihre französische Equipe, die Silber gewann. Japan holte die Bronzemedaille. Jung konnte seinen Frust am Ende positiv umwandelt - auf Chipmunk beendete er das Springen trotz eines Abwurfs als Bester und darf sich vor dem zweiten Durchgang weiter Hoffnung auf seinen dritten Einzel-Olympiasieg machen.

"Ich hätte besser reiten müssen", sagte Jung dennoch selbstkritisch: "Jetzt müssen wir Chipmunk nachher noch einmal ganz konzentriert abreiten und im nächsten Parcours hoffentlich alles ideal treffen."