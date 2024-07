Superschwergewicht in Paris Boxer Nelvie Tiafack mit überzeugendem Auftakt Stand: 29.07.2024 13:18 Uhr

Die deutschen Boxhoffnungen bei den Olympischen Spielen in Paris sind am Leben: Nelvie Tiafack hat als letzter verbliebener DBV-Akteur sein Auftaktduell am Montag (29.07.2024) gewonnen.

Tiafack bekam es im Superschwergewicht (über 92 Kilogramm) mit Mahammad Abdullayev aus Aserbaidschan zu tun. Nach drei Runden über jeweils drei Minute setzte er sich mit 5:0-Kampfrichterstimmen (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28) durch.

Tiafack startete kontrolliert in die erste Runde, ließ sich auch vom stetigen Auslagenwechsel des Aserbaidschaners nicht verunsichern und landete vor allem mit seiner rechten Schlaghand mehrere gute Treffer. Somit konnte er sich die erste Runde bei allen fünf Punktrichtern sichern.

Tiafack boxt den Kampf schlau zu Ende

Abdullayev musste den Kampf nun etwas offensiver gestalten und übernahm die Ringmitte. Tiafack versuchte aus einer kontrollierten Defensive zu agieren, kassierte aber auch ein paar Treffer. Dennoch ging auch diese Runde bei drei Kampfrichtern an den im Kamerun geborenen und als Kind nach Deutschland gekommenen 25-Jährigen.

Die dritte Runde wurde zu einem offenen Schlagabtausch, Tiafack konterte die Angriffe seines Gegners gut und setzte auch hier die deutlich besseren Treffer. Damit war es auf den Punktzetteln am Ende eine klare Sache.

Nur noch Tiafack aus deutscher Sicht dabei

Der Deutscher Boxsport-Verband (DBV) war mit insgesamt drei Aktiven nach Paris gereist. Am Sonntag aber schieden Maxi Klötzer und Magomed Schachidov bei ihren Olympia-Premierenkämpfen aus. Tiafack muss in der nächsten Runde am Freitag gegen den Italiener Diego Lenzi ran, der überraschend die Nummer eins der Setzliste, den US-Amerikaner Joshua Edwards, besiegte.