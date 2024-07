Tennis bei Olympia Frühes Aus in Paris für drei deutsche Tennis-Profis Stand: 28.07.2024 14:32 Uhr

So hatten sich Tatjana Maria und Tamara Korpatsch ihren Start ins Olympia-Turnier nicht vorgestellt: Beide kassierten in Roland Garros eine heftige Klatsche. Laura Siegemund gab auf und Jan-Lennard Struff musste sich kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen.

Tatjana Maria hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris eine empfindliche Niederlage eingefangen. Die 36-Jährige unterlag am Sonntag in ihrem Erstrundenmatch der Argentinierin Maria Carle mit 0:6 und 0:6 und musste ihre Hoffnung auf ein starkes Abschneiden im Einzel aufgeben. Maria gratulierte ihrer zwölf Jahre jüngeren Gegnerin nach nur 61 Minuten Spielzeit.

Auch Tamara Korpatsch ist direkt ausgeschieden. Die Hamburgerin unterlag der dominanten Chinesin Wang Xinyu 2:6 und 1:6. Am Samstag hatte in Angelique Kerber bereits eine deutsche Spielerin überzeugend die zweite Runde erreicht. Maria und Korpatsch bleibt an der Seine noch das gemeinsame Doppel. Dabei werden sie in der ersten Runde erneut Marias Kontrahentin Carle gegenüberstehen, die mit Nadia Podoroska an den Start geht.

Enttäuschend verlief auch der Auftritt von Laura Siegemund. Die 36-Jährige musste beim Stand von 3:6 und 0:2 ihr Match gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins verletzungsbedingt aufgeben.

Struff bekommt neuen Gegner

Jan-Lennard Struff musste sich kurz vor seinem Einzelauftakt am Sonntag auf einen neuen Gegner einstellen. Der 34-Jährige trifft am Nachmittag nicht wie erwartet auf den Australier Alex de Minaur. Stattdessen rückte kurzfristig der portugiesische Doppelspezialist Francisco Cabral nach.

Der Weltranglistensechste de Minaur musste verletzungsbedingt zurückziehen, für ihn reicht es nur für das Doppel. De Minaur hatte in Wimbledon eine Hüftverletzung erlitten. Gegen Cabral, der seit März 2022 kein Event im Einzel bestritten hat, ist Struff nun klarer Favorit.