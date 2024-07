Olympische Spiele Bergmann und Wille segeln als Fünfte ins Finale Stand: 31.07.2024 19:38 Uhr

Marla Bergmann und Hanna Wille gehen als Fünfte ins olympische Finale der 49erFX-Seglerinnen vor Marseille. Mit einer Medaille dürfte es schwer werden. Das Männer-Duo ist schon ausgeschieden.

Die Lielerinnen Bergmann/Wille wahrten mit zehn Zählern Rückstand aufs Podium rechnerisch ihre Chancen auf eine Medaille. Das Medal Race der besten Zehn am Donnerstag wird doppelt gewertet. Das Motto der Deutschen für die Entscheidung: "Aggressiv starten und befreit vorne fahren. Hinter uns haben wir eh keinen Einfluss."

Ein teurer Patzer zwischendurch

Die Youngsters vom Mühlenberger Segel-Club aus Hamburg überzeugten am Mittwoch in zwei der drei Abschlussrennen (3. und 5.), leisteten sich aber als 14. zwischendurch einen teuren Patzer. Nun müssen sie auf Zweikämpfe der Konkurrenz hoffen, in denen sich die Favoritinnen aus Frankreich und den Niederlanden um Gold streiten.

Dahinter trennen die Crews aus Schweden und Norwegen nur zwei Punkte. Die dürfen sich im Finale nicht aus den Augen lassen - vielleicht eine Chance für die unbeobachteten Deutschen.

Männer-Duo als Zwölfte raus

Die nachnominierten Jacob Meggendorfer und Andreas Spranger verpassten dagegen als Zwölfte den Einzug ins Medaillenrennen der 49er klar.

Windsurfen: Kördel gewinnt (zu) spät

Im Kampf um den Einzug ins Windsurf-Halbfinale am Freitag (02.08.2024) muss Sebastian Kördel, vor zwei Jahren noch iQFOiL-Weltmeister, bangen. Zwar ließ er mit zwei Tagessiegen am Mittwochabend aufhorchen, liegt aber insgesamt nur auf Platz 16. Dagegen verbesserte sich Theresa Steinlein in der gleichen Disziplin nach abgebrochenem Marathonrennen und geht als Sechste in den vorletzten Wettfahrttag.

Am Donnerstag beginnt auch die Regatta für Deutschlands Medaillenhoffnung Philipp Buhl (ILCA 7) und Julia Büsselberg (ILCA 6).