Bahnradsport Lea Friedrich - Begeisterung nach Weltrekord im Qualirennen Stand: 09.08.2024 15:57 Uhr

Sensationslauf von Lea Friedrich im Bahnrad-Sprint. Die 24-Jährige zauberte einen Fabel-Weltrekord über 200 Meter auf die Bahn in Paris. Und das im ersten Qualifikationslauf. Wie Friedrich überstand auch Emma Hinze die ersten K.o.-Runden schadlos.

Nach den Enttäuschungen der Vortage - das deutsche Team hat bislang mit Bronze im Teamsprint der Frauen lediglich eine Rad-Medaille auf dem Konto - wollten Emma Hinze und Lea Friedrich auf jeden Fall in ihrer Paradedisziplin, dem Sprint, zuschlagen.

Der Modus für den 200-Meter-Sprint (der fliegend gemessen wird): Zunächst gab es eine Art Qualifikationsrunde, bei der jede Fahrerin eine Richtzeit setzte, um anschließend in K.o.-Duelle der 24 stärksten Fahrerinnen einsortiert zu werden. Gelingt hier schon eine gute Zeit, bekommt man im ersten Zweier-Duell eine schwächere Fahrerin zugeordnet.

Friedrich zaubert eine Fabelzeit auf die Bahn

Und die schnelle Bahn in Paris - sie lieferte gleich mal einen neuen Weltrekord. Ellesse Andrews aus Neuseeland markierte 10,108 Sekunden und war damit schneller als die Kanadierin Mitchell Kelsey, die 2019 10,154 gefahren war. Doch der neue Rekord hielt nicht lange. Er hielt nur, bis Lea Friedrich kam. Die Deutsche rauschte in 10,029 Sekunden über die 200 Meter - wieder ein neuer Weltrekord. Und auch Emma Hinze konnte zufrieden sein: 10,209 Sekunden spülten sie zunächst auf Platz sechs.

Im ersten K.o.-Duell traf Friedrich auf die Belgierin Julie Nicolaes, die den 24. Platz in der Qualifikation belegt hatte. Über die Favoritenrolle musste man in diesem Duell nicht sprechen - Lea Friedrich fuhr das Rennen ganz locker nach Hause, schlug die Belgierin deutlich. Und zog damit in die nächste Runde ein.

Hadern nach Keririn-Aus

Noch am Donnerstag hatte Friedrich nach ihrem Keirin-Aus gehadert. "Ich habe keinen klaren Kopf behalten. Ich bin gefahren, wie ich nie gefahren bin. Passiv, nicht aktiv. Das kenne ich selber nicht von mir. Manchmal gehen die Nerven bei uns auch durch. Es lastet viel Druck auf uns", so Friedrich. Beim Keirin handelt es sich um eine Variante des Sprints, dem sogenannten Kampfsprint.

Auch Emma Hinze kommt locker weiter

Gleiches gelang anschließend auch Emma Hinze, die kaum Mühe hatte, Yuli Verdugo aus Mexiko auf Distanz zu halten. Am Abend treten beide in der nächsten K.o.-Runde an - am morgigen Samstag geht's dann mit den Achtel- und Viertelfinals weiter.

Bei den Männern bestreiten der niederländische Superstar Harrie Lavreysen und sein australischer Herausforderer Matthew Richardson heute Abend das Sprint-Finale. Beide setzten sich im Halbfinale souverän in zwei Läufen durch.