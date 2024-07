Fußball der Frauen bei Olympia Pleite nach Rot für Marta - Brasilien muss zittern Stand: 31.07.2024 19:18 Uhr

Scheitern Brasiliens Frauen im olympischen Fußballturnier wie schon bei der WM 2023 schon in der Gruppenphase? Die Selecao ist nach der 0:2 (0:0)-Niederlage am Mittwoch (31.07.2024) gegen Spanien, bei der Marta Rot sah, auf Schützenhilfe angewiesen.

Schon in Gleichzahl waren die Spanierinnen das dominante Team, Brasiliens Torhüterin Lorena konnte mit mehreren Paraden aber noch die frühe Führung des WM-Titelträgers aus dem vergangenen Jahr verhindern. In der siebten Minute der Nachspielzeit gab es dann aber die entscheidende Szene: am eigenen Strafraum trat Marta ihrer Gegenspielerin Olga Carmona gegen die Kopf und musste mit Rot vom Platz.

Der einstige Superstar, vor allem aber auch die Spanierin, die deswegen vor Schlimmerem bewahrt wurde, konnten dabei froh sein, dass Marta sie nicht voll mit den Stollen traf. Trotz der Eindeutigkeit konnte die 38-Jährige, die am Ende des Jahres ihre Nationalmannschaftskarriere beenden wird, die Entscheidung nicht nachvollziehen und beschwerte sich. Kurz vor dem Kabinengang brach Marta in Tränen aus.

Del Castillo bricht den Bann für Spanien

In der Folge war Spanien erst recht spielbestimmend - und dann patzte auch Lorena. Eine Hereingabe von der linken Seite konnte die Selecao-Keeperin nur vor die Füße von Athenea del Castillo klatschen lassen, die den Ball aus kurzer Distanz ins leere Tor schob (68.). In der 17. Minute der Nachspielzeit sorgte Alexia Putellas mit einem sehenswerten Fernschuss für den 2:0-Endstand.

Für Spanien war es der dritte Sieg im dritten Spiel und damit Platz eins in Gruppe C. Brasilien beendet die Vorrunde als Dritter mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 2:4 - und muss jetzt auf die weiteren Spiele am Mittwoch hoffen. Die zwei besten Drittplatzierten schaffen es ins Viertelfinale.

Sich für die Runde der letzten Acht qualifizieren konnte sich neben Spanien die japanische Nationalmannschaft, die Nigeria mit einem 3:1 (3:1)-Sieg nach Hause schickten. Maika Hamano (22.), Mina Tanaka (32.) und Hikaru Kitagawa (45.+2) erzielten die Treffer für die Asiatinnen.

Kanada kann es trotz Bestrafung noch schaffen

Neben der deutschen Gruppe mit den Spielen Sambia gegen Deutschland und Australien gegen USA (19 Uhr) geht es am Abend noch in der Gruppe A um den Einzug die K.o.-Runde. Dort trifft Tabellenführer Kolumbien auf Kanada, das aufgrund eines Sechs-Punkte-Abzugs mit einem Sieg noch das Weiterkommen sichern würde. Im zweiten Spiel trifft Frankreich auf Neuseeland (21 Uhr).