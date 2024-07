Reiten bei Olympia 2024 Rauschender Empfang für "Gold-Jung" im Deutschen Haus Stand: 30.07.2024 07:58 Uhr

Die Athleten im Deutschen Haus haben ihren Olympiasieger empfangen. Gold-Reiter und Familienmensch Michael Jung feiert sein viertes Olympia-Gold mit seinem Sohn auf dem Arm.

Von Johannes Kirchmeier, Paris

Er hatte einen kleinen Marathon hinter sich, doch das ließ er sich um 23.26 Uhr am späten Montagabend überhaupt nicht anmerken. Michael Jung tanzte mit seinem kleinen Sohn Lio auf dem Arm so durch das Spalier im Deutschen Haus, wie es mehr als sieben Stunden zuvor sein Pferd Chipmunk über den Springreit-Parcours in Versailles getan hatte. Leichtfüßig, wach und voller Freude an der sportlichen Betätigung.

Jung grinste, er marschierte auf dem sogenannten "Medal Walk", um seinen Hals baumelte eine olympische Goldmedaille und um ihn herum kreischten, pfiffen, jubelten Dutzende Menschen der deutschen Delegation, ehe sie in einen Chor einstimmten: "Micha, Micha Jung, Micha Jung, Micha, Micha Jung!" Das sangen sie zur Melodie des 1980er-Songs "Give it up" von KC & The Sunshine Band. Das alles ist der Lohn, den der Vielseitigkeitsreiter gemeinsam mit Chipmunk einsammelte. Vier Gold- und eine Silbermedaille hat Jung nun bei Olympia gewonnen - kein Vielseitigkeitsreiter war erfolgreicher.

Er erlebte daher den ersten Empfang als Olympiasieger im Deutschen Haus in Paris, dem Rugbystadion Jean Bouin. Der Schwimmer Lukas Märtens konnte am Samstagabend noch nicht kommen, weil er noch mitten in den Wettkämpfen steckte. Der Ton ist nach Jung schon einmal gesetzt.

Jung: "Es ist wirklich ein gigantischer Tag"

Man merkte dem 41-jährigen Reiter an, wie wohl er sich in der Menge fühlte, unter anderen auch der Bundestrainer Peter Thomsen, einst sein Teamkollege beim Mannschafts-Gold 2012, und der DOSB-Präsident Thomas Weikert jubelten ihm im Spalier zu.

"Es ist wirklich ein gigantischer Tag" , sagte er zuvor im Sportschau-Studio. "Es ist wirklich atemberaubend." Da steckte er noch mitten im Marathon nach seinem Sieg. Erst stand direkt die Siegerehrung an, dann musste er den Medien Rede und Antwort stehen. Zeit blieb da nur fürs Nötigste: "Ich habe mich nur schnell geduscht, umgezogen, wir waren kurz im Stall und dann ging's hierher."

In den Armen seiner Familie fließen die ersten Tränen

Nur kurz brach er aus dem Protokoll aus, als sein erster Weg aus dem Reitstadion in den Gärten von Versailles direkt zu seiner Familie führte. "Du bist der Beste, du bist so bockstark, so bockstark" , rief ihm da seine Mutter zu. Alle seine Lieben umarmten ihn.

"Ich bin vom Pferd runtergesprungen, direkt zu meiner Familie hin - und dann sind die Tränen geflossen" , sagte Jung. "Ich bin schon stolz auf mich, auf mein Pferd und auf alle, die beteiligt sind." Mehr Nachrichten als beim Geburtstag habe er bekommen, die Beantwortung ziehe sich ein paar Tage, warnte er die Gratulanten vor.

Besonderer Tag - auch für Chipmunk

Neben seiner Familie galt der Dank erneut seinem Paradepferd Chipmunk, das sowohl in der Dressur und im Gelände als auch im Springen brillierte. "Chipmunk hat es mir heute ziemlich einfach gemacht. Der hat sich beim Abreiten schon so gut angefühlt" , blickte Jung aufs "eingespielte Team" zurück.