Viermal Norwegen, einmal Österreich: Die Glanzlichter der WM

Ein Blick auf den Medaillenspiegel genügt, um zu erkennen, wo die Topstars dieser Nordischen Ski-WM zu finden sind. Mit 13 Gold-, elf Silber- und sieben Bronzemedaillen ist Norwegen die unangefochtene Topnation dieser Titelkämpfe. Die Skandinavier präsentierten sich im Allgäu vor leeren Rängen auch ohne die Unterstützung ihrer reiselustigen und feierfreudigen Fans mal wieder als absolut überragende Nation im nordischen Skisport.

Johaug und Kläbo stehlen allen die Show

Zwei Athleten stellten dabei alle andere in den Schatten: Bei den Langlauf-Shows der viermaligen Weltmeisterin Therese Johaug und des dreimaligen Titelträgers Johannes Kläbo blieben den übrigen Athleten nur Nebenrollen. Bei den Nordischen Kombinierern kletterte Jarl Magnus Riiber mit zwei WM-Titeln und insgesamt vier Medaillen auf Platz sechs der "ewigen" Bestenliste. Die gleiche Bilanz weist Skispringer Karl Geiger auf. Ebenfalls zweimal Gold gab es für einen jungen Österreicher, den bei den Kombinierern vor der WM kaum jemand auf der Rechnung für Gold hatte: Johannes Lamparter.

Therese Johaug zieht an "Legende" Björgen vorbei

"Sie kam, sah und siegte" , titelte Norwegens Tageszeitung VG am Sonntag. Und wie! Therese Johaug lief im Allgäu mal wieder zur absoluten Höchstform auf und beeindruckte die Konkurrenz. Vier Starts, viermal Gold - einmalig: "Die Therese ist einfach ein Ausnahmetalent" , sagte DSV -Athletin Laura Gimmler. "Sie ist einfach eine eigene Liga."

Wohl wahr. Mehr als zweieinhalb Minuten betrug der Vorsprung der 32 Jahre alten Norwegerin im 30-km-Rennen auf ihre erste Verfolgerin. Für Johaug war es das 14. WM-Gold insgesamt. Mit dem Sieg über die prestigeträchtigen 30 Kilometer zog sie zudem an ihrer Landsfrau, der Langlauf-Legende Marit Björgen, vorbei, die über die lange Distanz dreimal WM-Gold gewonnen hatte.

Johannes Kläbo: "Sauhund" mit Sprinterqualitäten

Genauso gut lief es für Johaugs Landsmann Johannes Kläbo, auch wenn der seine Siege nicht ganz so deutlich herauslaufen konnte wie Johaug und wenn ihm seine schon sicher geglaubte Goldmedaille über die 50 km wegen der Behinderung seines Konkurrenten Alexander Bolschunow nachträglich aberkannt wurde. In Oberstdorf sammelte er seine WM-Goldmedaillen Nummer vier bis sechs. "Er ist einfach ein Sauhund vor dem Herrn" , sagte der deutsche Bundestrainer Peter Schlickenrieder über den Mann aus Trondheim, der sich mit gerade erst 24 Jahren schon dreifacher Olympiasieger und nun sechsfacher Weltmeister nennen darf.

Zuvor hatte Kläbo in der Staffel über 4x10 Kilometer einen großen Vorsprung verbummelt, um auf den letzten Metern gegen Weltklasse-Russen Alexander Bolschunow gnadenlos zuzuschlagen und seinem Team Gold zu sichern. Kläbo gewann außerdem Gold im Sprint, im Teamsprint an der Seite von Erik Valnes.

Jarl Magnus Riiber: Der Erfolg gibt ihm Recht

Dass Kombinierer Jarl Magnus Riiber in Oberstdorf eine Topperformance zeigen würde, war abzusehen nach einer Weltcupsaison, in der der 23-jährige Norweger die Konkurrenz fast nach Belieben dominierte. Zweimal Gold (im Einzel von der Normalschanze und mit dem Team) und zweimal Silber (im Einzel von der Großschanze und im Teamsprint) lautet die WM-Bilanz des Mannes, der in diesem Winter weder auf der Schanze noch in der Loipe kaum einmal kleinere Schwächen zeigte.

Allerdings machte sich Riiber bei dieser WM nicht unbedingt Freunde. Konkurrenten werfen ihm vor, auf der Langlaufstrecke "Spielchen" mit seinen Rivalen zu spielen und selbst kaum mal das Tempo zu machen, wenn ein Läuferpulk beieinander ist. Letztlich gibt ihm der Erfolg aber Recht: "Meine Herangehensweise wäre das nicht, aber am Ende zählt, was auf dem Papier steht, und da ist er ganz oben" , sagte auch Eric Frenzel.

Johannes Lamparter - Mit 19 Jahren ganz oben

Dass sich Riiber nicht in beiden Einzelwettbewerben die Goldmedaille umhängen durfte, lag an einem Teenager aus Österreich, dem selbst Experten vor der WM wohl nur einen Platz zwischen fünf und zehn zugetraut hatten. Johannes Lamparter (19) erwischte auf der Großschanze einen Sahnetag und flog so weit, dass er auch im abschließenden 10-km-Lauf die Konkurrenz locker auf Distanz halten konnte. Lamparter ist damit der jüngste Weltmeister seit dem Norweger Trond Einar Elden 1989.

"Johannes hat ordentlich abgeliefert. Ein WM-Rennen so souverän von vorne nach Hause zu laufen, da muss man schon seine sieben Sachen beisammen haben. Da ziehe ich den Hut" , sagte Eric Frenzel, der es als siebenmaliger Weltmeister und erfolgreichster Kombinierer aller Zeiten bei Weltmeisterschaften wissen muss. Mit dem Selbstvertrauen im Rücken zeigte Lamparter dann im Teamsprint, dass sein WM-Sieg keine Eintagsfliege war. Gemeinsam mit Lukas Greiderer gewann er sein zweites Gold - Reifeprüfung bestanden! DSV-Bundestrainer Hermann Weinbuch hatte am Ende ein großes Kompliment für Lamparter parat, dem er eine große Karriere zutraut: "Der hat auch richtig was in der Birne, der wird sich vorne festsetzen."

Family Business: Gyda Westvold Hansen schreibt Geschichte

WM-Premiere feierten in Oberstdorf die Nordischen Kombiniererinnen. Und wie sollte es auch anders sein: Drei Norwegerinnen teilten die Medaillen untereinander auf - ein Statement!

Als erste Weltmeisterin geht Gyda Westvold Hansen, die Cousine von Therese Johaug, in die Geschichte der Nordischen Titelkämpfe ein. Westvold Hansen war als Zweite nach dem Springen nur drei Sekunden hinter Sprungsiegerin Mari Leinan Lund gestartet, hatte in der Loipe schnell die Führung übernommen und lief schließlich einsam zum Sieg. Dahinter holte Mari Leinan Lund Silber vor ihrer Schwester Marte.

wp/dpa/sid | Stand: 07.03.2021, 16:44