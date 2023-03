Nordische Kombi in Planica Deutsche Kombinierer-Staffel auf Medaillenkurs Stand: 01.03.2023 12:50 Uhr

Die deutschen Kombinierer-Männer haben die nächste WM-Medaille im Blick. Nach dem Springen von der Großschanze liegt die Staffel auf Rang drei. Am Nachmittag könnte es eine historische Medaille geben.

Die deutschen Nordischen Kombinierer können auf die nächste Medaille hoffen. In der Staffel der Männer liegen die Deutschen nach dem Springen auf Rang drei. Das Quartett mit Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger und Julian Schmid hat nach dem Springen von der Großschanzen am Mittwochmittag (01.03.2023) 23 Sekunden auf Norwegen und nur drei Sekunden auf die zweitplatzierten Österreicher.

Riiber fliegt auf 139 Meter

Spitzenreiter Norwegen mit mit Joergen Graabak (120,0 Meter), Überflieger Jarl Magnus Riiber (139,0 Meter), Espen Andersen (126,0 Meter) und Jens Luraas Oftebro (127,5 Meter) geht ab 15.10 Uhr als erstes Team auf die 4x5-Kilometer-Langlauf-Strecke. Hinter den Deutschen auf Rang vier und fünf liegen ebenfalls in Schlagdistanz zu den Medaillen die laufstarken Franzosen (+ 40 Sekunden) und schon mit etwas Abstand Japan (+ 1:15 Minuten).

Schmid mit zweibester Weite

Johannes Rydzek flog bei seinem ersten WM-Einsatz in Planica bei Rückenwind auf 115,5 Meter, Eric Frenzel landete bei guten Bedingungen auf 123,5 Meter, Vinzenz Geiger als zweitbester Springer seiner Gruppe auf 125,5 Meter und Julian Schmid mit Aufwind auf starke 137 Meter.

Geiger: "Wollen Gold angreifen"

"Das sind gute Aussichten" , sagte Geiger nach dem Wettkampf in der Sportschau. "Der Riiber hat einen außergewöhnlichen Sprung gemacht. Aber vielleicht können wir mit Österreich zusammen arbeiten. Wir wollen schon auf Gold angreifen, wenn es möglich ist." Österreich mit Martin Fritz (120,0), Stefan Rettenegger 121,0 Meter), Lukas Greiderer (130,0 Meter) und Johannes Lamparter (130,0 Meter) ist allerdings ähnlich laufstark einzuschätzen wie die Deutschen.

Langlauf: Frenzel, Geiger, Rydzek, Schmid

Für den Langlauf-Wettkampf hat Bundestrainer Herrmann Weinbuch Eric Frenzel als Startläufer aufgestellt. Der Oberwiesenthaler startet kurz nach Österreichs schwächstem Läufer Martin Fritz. Die Norweger starten mit Espen Andersen. An Nummer zwei geht der laufstarke Vinzenz Geiger auf die Strecke. Er hat mit Joergen Graabak und Lukas Greiderer starke Konkurrenz in der Loipe. Johannes Rydzek als dritter Läufer muss sich mit dem besten Langläufer des Weltcups, Jens Luraas Oftebro aus Norwegen, und Stefan Rettenegger auseinandersetzen. Deutschlands Schlussläufer Julian Schmid bekommt es mit Jarl Magnus Riiber und dem spurtstarken Johannes Lamparter zu tun.

Frenzel auf dem Weg zu historischer Medaille

Frenzel kann am Nachmittag im 4x5-Kilometer-Langlauf-Rennen eine historische Marke knacken. Holt der in Franken lebende Sachse eine Medaille, könnte er zum alleinigen WM-Rekordhalter bei Ski-Weltmeisterschaften aufsteigen. Frenzel würde seine 18. Medaille gewinnen und damit den bisherigen Rekordhalter bei den Männern, den Norweger Björn Dählie, überholen. Den Gesamt-Rekord der Norwegerin Marit Björgen, die 18 WM-Titel und insgesamt 26 WM-Medaillen holte, bleibt aber auch für Frenzel unerreicht.

Bereits drei Kombin-Medaillen in Planica

Mit zweimal Silber für Nathalie Armbruster und Julian Schmid in den Wettkämpfen von der Normalschanze sowie Silber in der Mixed-Staffel hat das deutsche Kombinierer-Team in Planica bereits drei Medaillen gewonnen.