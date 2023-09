Leichtathletik Duplantis und Tsegay mit neuen Weltrekorden zum Diamond-League-Abschluss Stand: 17.09.2023 23:28 Uhr

Armand Duplantis hat beim letzten Diamond-League-Meeting der Saison den Weltrekord im Stabhochsprung verbessert. Zuvor stellte schon Gudef Tsegay aus Äthiopien eine neue Bestmarke über 5000 Meter auf.

Duplantis Der Olympiasieger und Weltmeister aus Schweden überquerte am Sonntag (17.09.2023) in Eugene 6,23 Meter. Damit sprang der 23-Jährige einen Zentimeter höher als bei einem Hallen-Meeting am 25. Februar im französischen Clermont-Ferrand. Seine Freiluft-Bestmarke hatte Duplantis bei der Leichtathletik-WM im vergangenen Jahr ebenfalls in Eugene in den USA auf 6,21 Meter geschraubt. Bei der erfolgreichen Titelverteidigung in Budapest war Weltmeister und Olympiasieger vor drei Wochen in Budapest noch knapp an 6,23 Metern gescheitert.

Dritter Weltrekord in Eugene

Die 26-Jährige brauchte in Eugene im US-Bundesstaat Oregon 14:00,21 Minuten und war damit fast fünf Sekunden schneller als Faith Kipyegon aus Kenia in Paris. Ihre eigene Bestzeit verbesserte Tsegay um fast zwölf Sekunden. Bereits am Vortag hatte Jacob Ingebrigtsen einen neuen Weltrekord über 2000 Meter aufgestellt.