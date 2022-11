Tennis-Saisonabschluss WTA Finals: Jabeur mit Auftaktniederlage Stand: 01.11.2022 10:30 Uhr

Wimbledon- und US-Open-Finalistin Ons Jabeur ist mit einer Niederlage in den Saisonabschluss der Damen-Tennistour gestartet.

Die Weltranglisten-Zweite aus Tunesien unterlag in ihrem ersten Gruppenspiel der WTA Finals in Fort Worth etwas überraschend Aryna Sabalenka aus Belarus 6:3, 6:7 (5:7), 5:7. Im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Jabeur mit 5:3 geführt, musste sich am Ende aber nach knapp zweieinhalb Stunden geschlagen geben. Die 28-Jährige geriet damit im Kampf um den Halbfinaleinzug unter Druck.

Die ersten beiden der zwei Vierergruppen erreichen das Halbfinale. Zum Auftakt gewann zudem die griechische Tennisspielerin Maria Sakkari mit 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) gegen Jessica Pegula aus den USA. Die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek tritt in der anderen Vorrundengruppe an.

Die acht besten Tennisspielerinnen dieser Saison haben sich für den Saisonabschluss qualifiziert. Ursprünglich sollten die mit insgesamt fünf Millionen US-Dollar dotierten WTA Finals im chinesischen Shenzhen stattfinden. Wegen des Falls Peng Shuai hatte sich die WTA-Tour aber komplett aus China zurückgezogen und den Saisonabschluss in den US-Bundesstaat Texas vergeben.