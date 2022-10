Champions League Wadenblessur: Paris Saint-Germain ohne Messi gegen Benfica Stand: 10.10.2022 17:51 Uhr

Lionel Messi verpasst wegen einer Verletzung das Champions-League-Spiel seines Clubs Paris Saint-Germain an diesem Dienstag (21.00 Uhr) gegen Benfica Lissabon. Wie der französische Fußball-Meister mitteilte, fällt der 34 Jahre alte Argentinier wegen einer Wadenblessur aus.

Der Spieler hatte deswegen bereits beim 0:0 im Ligaspiel am Samstag bei Stade Reims gefehlt. Die Wadenprobleme waren beim 1:1 im Hinspiel in Lissabon am vergangenen Mittwoch erstmals aufgetreten.