US Open Pütz erreicht Achtelfinale im Doppel Stand: 03.09.2022

Tennisspieler Tim Pütz hat bei den US Open in New York im Doppel das Achtelfinale erreicht.

Der 34-Jährige setzte sich mit Partner Michael Venus aus Neusseeland in der dritten Runde gegen das portugiesische Duo Francisco Cabral/Nuno Borges mit 6:4, 7:6 (7:3) durch. Das an Nummer Vier gesetzte Doppel trifft nun auf die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah.



Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies waren dagegen am Freitag in der zweiten Runde ausgeschieden. Das Duo musste sich dem Österreicher Philipp Oswald und dem Niederländer Robin Haase mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) und 3:6 geschlagen geben.