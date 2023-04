Bundesliga Tuchel rühmt Bayern-Kapitän Müller als "Vorbild" Stand: 21.04.2023 13:21 Uhr

Thomas Tuchel wehrt sich gegen Vermutungen, die zweimalige Bank-Rolle von Thomas Müller gegen Manchester City sei zukunftsweisend. "Ich bin ein großer Thomas-Müller-Fan", versichert der Bayern-Coach.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel wird Thomas Müller aller Voraussicht nach im Bundesliga-Auswärtsspiel des Tabellenführers am Samstag bei seinem Ex-Club FSV Mainz 05 wieder von Anfang an als Kapitän aufbieten.

Der 49-jährige Tuchel versicherte noch einmal, dass die Reservistenrolle von Müller in den beiden Champions-League-Partien gegen Manchester City (0:3 und 1:1) keine zukunftsweisende Entscheidung von ihm gewesen sei, sondern der speziellen Spielsituation gegen Englands Fußball-Meister geschuldet war.

Tuchel beeindruckt

"Ich war extrem beeindruckt, wie Thomas die Entscheidung aufgenommen hat. Er hat eine extrem harte Entscheidung gegen sich bekommen", sagte Tuchel am Freitag. Er sei selber "ein großer Thomas-Müller-Fan". Müller (33) werde wie jeder Spieler nie fröhlich sein, wenn er auf die Bank müsse. "Aber das ist mein Job. Aber es ist alles gut. Thomas verdient meinem maximalen Respekt und bekommt ihn auch."

Müller habe "eine Undefinierbarkeit in Weltklasse-Ausprägung. Ich bin trotzdem der Meinung gewesen, dass die Manchester-Spiele in ihrer Charakteristik nicht seine Spiele sind, nicht zu hundert Prozent zu ihm passen". Ansonsten hätte er vermutlich von Beginn an gespielt.

In allen vier weiteren Bayern-Partien unter Tuchel stand Müller jeweils in der Startelf. "Ich habe mich wahnsinnig über seine Reaktion auf dem Trainingsplatz gefreut. Der Umgang war nicht nur professionell, sondern vorbildlich. Er hat das beste Signal von allen gesendet", lobte Tuchel. "Ich muss meine Entscheidungen treffen, die sind manchmal auch hart und treffen auch eventuell mal einen wie Thomas. Da ist keine persönliche Note drin. Jeder muss es in einem Kader mit einer Konkurrenzsituation akzeptieren."