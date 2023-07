FC Bayern München Tuchel an Sané: "Gibt's auf jeden Fall was draufzulegen" Stand: 20.07.2023 12:50 Uhr

Thomas Tuchel erwartet beim FC Bayern in der neuen Saison eine klare Leistungssteigerung von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané.

"Da gibt es auf jeden Fall was draufzulegen", sagte der Münchner Trainer am Rande des Trainingslagers in Rottach-Egern. "Leroy hat alle Möglichkeiten, vor allem auch körperlich, die Liga und Gegner zu dominieren. Letztendlich liegt es an ihm."

Die Münchner wünschen sich vom im Sommer 2020 verpflichteten Sané konstante Auftritte auf höchstem Niveau. Beim 27-Jährigen wechseln sich zu oft Top-Leistungen und enttäuschende Spiele ab. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis zum 30. Juni 2025. Beim Training am Tegernsee hinterließ Sané einen blendenden Eindruck. Bei der Einheit am Donnerstag lief der Offensivspieler immer wieder vorne weg.