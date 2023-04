Gaming-Festival Sommer-Ausgabe der Dreamhack Hannover abgesagt Stand: 06.04.2023 14:31 Uhr

Das für Juni geplante Gaming-Festival Dreamhack Hannover wird nicht stattfinden. Wie der deutschsprachige Twitter-Account der Dreamhack mitteilte, war es eine "schwierige, aber notwendige Entscheidung", um sich besser auf die Winter-Edition zu konzentrieren. Diese ist für Mitte Dezember geplant.

Tickets für die Sommer-Dreamhack gelten nun für die Veranstaltung im Dezember. Sie können allerdings auch rückerstattet werden.

Die für die Sommer-Ausgabe geplanten Offline-Spiele mehrerer Turniere sollen einen neuen Ort bekommen. Veranstalter ESL Faceit Group will die neuen Locations dafür später bekanntgeben.

Im Dezember 2022 gab es die erste Ausgabe der Dreamhack Hannover. In dessen Rahmen wurden mehrere E-Sport-Turniere ausgetragen, es gab ein Showmatch der League-of-Legends-Teams Eintracht Spandau und NNO und wie üblich auch eine große Lan-Party. Vor der Pandemie hatte die Veranstaltungsreihe in Deutschland noch in Leipzig stattgefunden.