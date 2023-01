Weltcup Snowboarderin Hofmeister triumphiert in Blue Mountain Stand: 27.01.2023 20:48 Uhr

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihren ersten Weltcup-Sieg in diesem Winter gefeiert.

Die 26-Jährige vom WSV Bischofswiesen gewann den Parallel-Riesenslalom im kanadischen Blue Mountain. Es war der 15. Weltcup-Erfolg ihrer Karriere und ihr dritter Podestplatz bei einem Einzelrennen in dieser Saison. Nachdem die 26-Jährige am Donnerstag bei der Erstausgabe noch im Viertelfinale gescheitert war, schaffte sie es am Freitag ganz oben auf das Podium. Im Finale besiegte Hofmeister die Schweizerin Julie Zogg, Dritte wurde Daniela Ulbing aus Österreich.

Für die weiteren deutschen Snowboarderinnen war hingegen erneut früh Schluss. Cheyenne Loch (Schliersee) scheiterte im Viertelfinale, Melanie Hochreiter und Carolin Langenhorst (beide Bischofswiesen) kamen nicht über das Achtelfinale hinaus.

Kwiatkowski gewinnt bei den Männern

Bei den Männern triumphierte der Pole Oskar Kwiatkowski. Für den einzigen deutschen Starter Stefan Baumeister ebenfalls bereits in der Runde der besten Acht Endstation.