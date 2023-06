Double eingesackt RB Leipzig ist DFB-ePokalsieger in FIFA 23 Stand: 18.06.2023 08:11 Uhr

Es war der letzte nationale Titel, der den Rebelz im Trophäenschrank fehlte: RB Leipzig hat den DFB-ePokal in FIFA 23 gewonnen. Nach Elfmeterschießen streckten Umut "Umut" Gültekin und Richard "Gaucho" Hormes den goldenen Pott vor dem Publikum am DFB-Campus in die Höhe.

Die nationale Saison der Leipziger könnte kaum erfolgreicher enden. Nach ihrem Triumph in der Virtual Bundesliga Club Championship sicherte das Duo nun das Double. "Der Titel bedeutet uns sehr viel. Wir haben in drei Jahren jetzt alles gewonnen, das man national gewinnen kann", sagte Gaucho im Gewinnerinterview.

Weltmeister Umut bedankte sich bei seinem Teamkollegen, denn ohne Gauchos Sieg im ersten Einzel gegen Yannik "WildStyler" Büscher (2:0) hätten am Ende die Spieler des SC Paderborn 07 gejubelt. Umut unterlag dem Youngster Jonas "Jonny" Wirth mit 0:2. Das entscheidende Doppel war bis zum Schlusspfiff der Verlängerung ein Krimi auf Augenhöhe, erst im Elfmeterschießen setzte sich RBLZ Gaming durch (4:2). Das Duo sprang Trainer Daniel Fehr jubelnd in die Arme. "Ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich so talentierte Spieler habe", sagte Fehr nach dem Spiel.