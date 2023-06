Nach frühem Major-Aus Mouz und G2 Esports erreichen Playoffs in CS:GO IEM Dallas Stand: 01.06.2023 12:34 Uhr

Nach einem enttäuschenden "Counter-Strike: Global Offensive"-Major haben G2 Esports und Mouz bei der IEM Dallas wieder die Playoffs erreicht. Auch Astralis zeigt sich dank seines Superstars in starker Form.

In einem nur teilweise starken Teilnehmerfeld, in dem einige Teams mit Ersatzspielern angereist waren, wirkten die beiden deutschen Organisationen von Beginn wacher. Mouz musste nur gegen den Topfavoriten Heroic eine Niederlage einstecken, souveräne 2:0-Siege gegen Furia und OG beförderten die Mannschaft aber dennoch in die nächste Runde.

Ähnlich gestaltete sich der Weg von G2 Esports. Gegen Nouns und OG zeigte sich der Titelaspirant zunächst in starker Verfassung, blieb gegen Heroic aber ebenfalls chancenlos.

Beim Major war Astralis in der Qualifikation gescheitert, in Dallas gelang nun der Einzug ins Viertelfinale. Mit mehr Eliminierungen als Runden zeigte sich Starspieler Nicolai "device" Reetz in starker Verfassung. Gegen Ence verpasste sein Team dennoch den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. "Wir sind alle ziemlich enttäuscht. Es war nicht unser A-Spiel", sagte der Däne nach dem Spiel.