Basketball Moritz Wagner nach Verletzung wieder im Training Stand: 16.09.2022 11:39 Uhr

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner ist nach seinem verletzungsbedingten Ausfall bei der EM wieder im Training bei seinem NBA-Club Orlando Magic.

"Mir geht es gut in dem Sinne, dass es meinem Fuß besser geht. Ich kann wieder den Sport betreiben, den ich gerne betreibe. Ich kann laufen ohne Schmerzen und normal trainieren", sagte der 25-Jährige im Podcast "GotNexxt". "Das dauert immer länger, als man denkt. Aber es geht in die richtige Richtung."

Wagner musste die Heim-EM wegen einer Knöchelverletzung absagen, war in der Vorrunde in Köln aber noch als Begleiter des Teams von Bundestrainer Gordon Herbert dabei. Nun ist der ältere Bruder von Franz Wagner zurück in Florida. "Natürlich blutet das Herz mit. Es ist ja schon geil, da wäre man schon gerne dabei. Es hat Spaß gemacht in Köln, die Jungs sind echt speziell", schilderte Wagner. Er habe sogar mit der "Idee geflirtet", für ein mögliches Endspiel am Sonntag noch einmal nach Deutschland zu fliegen.

Das Nationalteam steht erstmals seit 2005 im EM-Halbfinale und trifft am Freitagabend (20.30 Uhr/RTL und MagentaSport) auf Weltmeister Spanien. "Emotional ist es auch ganz schwierig, das habe ich in Köln gemerkt. Natürlich willst du für das Team da sein, aber du willst nicht, dass es um dich geht", beschrieb Wagner, dessen Aus zum Start der Vorbereitung im August publik wurde. Er sei derzeit viel am meditieren, um "nicht komplett auszurasten".