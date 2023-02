Handball-Champions-League Magdeburg nach Sieg gegen Veszprem Gruppenzweiter Stand: 16.02.2023 22:49 Uhr

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat in der Champions League den zweiten Platz in Gruppe A übernommen. Im Duell mit dem ungarischen Vertreter Telekom Veszprém siegten die Magdeburger am Donnerstagabend (16.02.23) mit 32:25 (16:15) und entschieden damit den direkten Vergleich für sich.

Dabei waren Philipp Weber und Kay Smits mit neun Treffern die besten Magdeburger Schützen. Dazu ragte SCM-Torwart Nikola Portner mit vierzehn Paraden heraus.

Magdeburg mit überzeugender Defensive

Magdeburg begann mit Neuzugang Oscar Bergendahl defensiv stark, auch Nikola Portner im Tor zeichnete sich früh mit Paraden aus. Dennoch blieb die Partie eng, weil Magdeburg vorn einige Fehlwürfe einbaute (5:4/12.). Vor allem der dänische Weltmeister Rasmus Lauge hielt die Gäste mit seinen Treffern in der Partie. Magdeburg setzte sich mehrfach auf drei, gar vier Tore ab, doch zur Pause stand nur eine knappe Führung auf der Anzeigetafel.

Zu Beginn der zweiten Hälfte glichen die Gäste aus, Magdeburg tat sich im Angriff jetzt schwerer, musste für eigene Treffer härter arbeiten. Der SCM überstand diese Phase jedoch und setzte sich erstmals auf fünf Tore ab (25:20/46.). Nach einem Foul an Robert Weber sah Veszpréms Dragan Pechmalbec die Rote Karte (47.) und der SCM ließ sich den Sieg anschließend nicht mehr nehmen.