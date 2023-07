G2 wieder Spitzenreiter LoL-Liga LEC: Desolates Team Vitality Stand: 04.07.2023 08:37 Uhr

Nach der zweiten Spielwoche ohne Sieg in Folge hat Team Vitality in der League-of-Legends-Liga LEC die Gruppenphase verpasst. G2 geht nach drei Siegen als Favorit in den Rest der Saison.

"Wir haben in dieser Saison soweit das beste Gameplay des Jahres gespielt", sagte G2-Coach Dylan Falco im Interview nach dem Spiel. "Wir fokussieren uns darauf, präziser und schlauer zu spielen. Das hat sich in den letzten Wochen gezeigt."

Vor der dritten Spielwoche zog Vitality die Reißleine. Jungler Zhou "Bo" Yang-Bo, der zuletzt immer weniger mit seinem Team in Einklang schien, wurde durch den unerfahrenen Academy-Spieler Kacper "Daglas" Dagiel ersetzt.

Doch das Team verbesserte sich nicht, und muss nach sieben Pleiten in Serie sogar um das Saisonfinale zittern. Schneiden formstarke Konkurrenten wie Fnatic oder Excel im restlichen Verlauf gut ab, wäre nach Astralis auch für Vitality die Saison bereits beendet.

An G2 war nach sieben Siegen in Folge kein Vorbeikommen. Fnatic verpasste den Sprung an die Spitze knapp, da SK im Duell die letzte Chance zum Weiterkommen nutzte.