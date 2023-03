Formel 1 Hülkenberg mit Rückkehr zufrieden: "Steile Lernkurve" Stand: 30.03.2023 07:45 Uhr

Nico Hülkenberg geht optimistisch in sein drittes Formel-1-Rennen mit dem US-Rennstall Haas. An Melbourne hat der Routinier beste Erinnerungen.

Nico Hülkenberg ist auch ohne WM-Punkte nach zwei Rennen mit seiner Rückkehr in die Formel 1 zufrieden.

"Für mich ist es eine sehr steile Lernkurve nach der Zeit, die ich nicht hier war. Ich bin sehr glücklich und zuversichtlich, dass mehr gute Dinge vor uns liegen", sagte der 35-Jährige vor dem Großen Preis von Australien in Melbourne. "Es ist natürlich noch sehr früh und wir haben keinen Punkt, aber es gibt sehr viele Fortschritte in den ersten Rennen", ergänzte der Pilot vom US-Team Haas.

Hülkenberg gehört nach drei Jahren ohne festen Fahrersitz in diesem Jahr wieder zum Formel-1-Feld und ist mit besten Erinnerungen nach Melbourne gereist. Bei fünf seiner letzten sechs Auftritte in Down Under hatte er WM-Punkte eingefahren, letztmals 2019 als Siebter für Renault. "Ich hatte hier immer gute Resultate, deswegen freue ich mich auf das Rennen", sagte Hülkenberg. Vor dem Grand Prix am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) geht es am Freitag im Training erstmals auf die Strecke. Zum Saisonauftakt war Hülkenberg 15. in Bahrain geworden, in Saudi-Arabien reichte es vor zwei Wochen zu Platz zwölf.

Beim Training im Simulator habe sich der leicht veränderte Kurs mit den schnellen Kurvenkombinationen im Albert Park von Melbourne bereits "sehr schnell" angefühlt, sagte der Routinier, der bei Haas das Cockpit von Mick Schumacher übernahm. Nach zwei Jahren bei den Amerikanern ist der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in dieser Saison nur noch Reservefahrer bei Kontrahent Mercedes.