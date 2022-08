Bundesliga Hudson-Odoi soll vor Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen Stand: 29.08.2022 19:49 Uhr

Der Wechsel von Callum Hudson-Odoi zu Bayer Leverkusen steht nach Medienberichten kurz vor dem Abschluss. Wie Sky Sports berichtet, haben sich beide Vereine auf eine Leihe ohne Kaufoption bis Saisonende geeinigt.

Demnach wurde der 21 Jahre alte Angreifer des englischen Premier-League-Clubs FC Chelsea am Montag beim Fußball-Bundesligisten zum Medizincheck erwartet. Wie die "Bild" berichtete, traf Hudson-Odoi um 18.15 Uhr zur Untersuchung bei Karl-Heinrich Dittmar, Bayer Leverkusens Direktor Medizin, ein.

Simon Rolfes hatte einen Transfer von Hudson-Odoi bereits vor Tagen nicht ausgeschlossen. "Es ist kein Geheimnis, dass wir auf der Position und im Offensivbereich durch die Verletzungen von Adli und Bellarabi noch was machen wollen", hatte der Leverkusener Geschäftsführer am vergangenen Spieltag kurz vor der Partie gegen Mainz (3:0) auf entsprechende Nachfragen gesagt. "So lange nix fix ist, werde ich aber nichts konkreter zu irgendwelchen Namen sagen."