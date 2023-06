Counter-Strike Heroic gewinnt CS:GO Blast Premier Spring gegen Vitality Stand: 12.06.2023 12:58 Uhr

Heroic hat das Finale des "Counter-Strike: Global Offensive" Blast Premier Spring-Turniers gewonnen. Die dänische Mannschaft besiegte die französische E-Sport-Organisation Team Vitality souverän mit 2:1 (16:9; 10:16; 16:9).

"Wir haben sehr hart gegen Imperial gekämpft, die gut gespielt haben", sagte Heroic-Kapitän Casper "cadiaN" Møller in einem Interview nach dem Sieg. "Ich denke, heute sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir ruhiger und entspannter waren, wir haben unseren Philosophien und den Personen vertraut."

Zuvor gewann Heroic im Halbfinale knapp gegen Imperial Esports mit 2:1 (16:13; 11:16; 19:17). In der Verlängerung gelang es den dänischen Spielern, in Führung zu gehen und die brasilianische Mannschaft zu besiegen. Mit neuer Mentalität besiegte Heroic dann Finalgegner Vitality und holte sich den Blast-Premier-Spring-Titel.

"Die individuellen Fähigkeiten von jedem im Team sind derzeit auf höchstem Niveau. Ich fühle mich großartig, es ist so gut, diese Trophäe zu bekommen", sagte Heroics Jakob "Jabbi" Nygaard nach dem Finalsieg.